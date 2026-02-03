Hà Nội

Chính trị

Quảng Trị có tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

Bà Phạm Thị Hân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Hạo Nhiên

Ngày 3/2, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu bà Phạm Thị Hân giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lê Vĩnh Thế. Trước đó, ông Thế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, chỉ định, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đã nghe tờ trình giới thiệu bà Phạm Thị Hân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII.

z749603141833726a1850d771b116f6e7eeb8db081629e-17700933468181988860475-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Hân và ông Lê Vĩnh Thế.

Kết quả, bà Phạm Thị Hân trúng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị với tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Bà Phạm Thị Hân sinh năm 1973, quê quán phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, có trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng như Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII (nhiệm kỳ 2019-2024).

Năm 2024, bà Phạm Thị Hân tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024-2029. Đến tháng 2/2025, bà được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, từ tháng 7/2025, bà Phạm Thị Hân giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới. Tháng 1/2026, bà thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, được điều động, phân công công tác tại cơ quan HĐND tỉnh Quảng Trị.

#Quảng Trị #Bà Phạm Thị Hân #Phó Chủ tịch HĐND #giữ chức #công tác cán bộ

Đọc nhiều nhất

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Đảng ta đã xác định, sức mạnh lớn nhất nằm ở niềm tin của người dân, vì vậy, tầm nhìn 2026 đặt trọng tâm vào việc xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của cộng đồng làm thước đo duy nhất cho hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

