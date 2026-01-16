Lâm Đồng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Sáng 16/1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi lễ.

Quang cảnh Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ảnh: Văn Phong

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Đình Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Vĩnh Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng điều động, bổ nhiệm ông Phan Sỹ Thống, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhận quyết định và ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: Văn Phong

Cùng dịp này, UBND tỉnh tiếp nhận ông Đinh Ngọc Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Tân đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đồng thời khẳng định công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kỹ lưỡng, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cán bộ nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt nhiệm kỳ 2025–2030.