Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hải Phòng

Chiều 2/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng; BQL Dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo BQL Dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng

Theo các Quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định bổ nhiệm ông Đào Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp giữ chức vụ Tổng Giám đốc BQL Dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng.

Bổ nhiệm các ông: Phạm Văn Phong, Tô Đình Hà, Nguyễn Bá Hải, Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc BQL dự án ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án ĐTXD Tây Hải Phòng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng.

Chuyển công tác đối với ông Đàm Xuân Bình, Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng đến UBND phường Hồng Bàng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo BQL Dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng

Tại Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng, công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Cửu Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng; bổ nhiệm các ông: Vũ Tiến Công, Trần Ngọc Trung, Lương Văn Tùng, Phó Giám đốc BQL Dự án ĐTXD công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Trung Huy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghi Dương giữ chức Phó Giám đốc BQL Dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2026.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh, việc kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm chặt chẽ chất lượng kỹ thuật và tiến độ thi công, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai, nhất là đối với các công trình trên địa bàn mới; chủ động tham gia xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông, phát huy lợi thế không gian phát triển của thành phố, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không để xảy ra tình trạng trì trệ, lãng phí hoặc vi phạm trong quản lý dự án.