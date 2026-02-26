Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 26/2, Đoàn kiểm tra số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Theo Quyết định số 15-QĐNS/TW ngày 23/2 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, thực hiện giám sát, kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ 5 nội dung trọng tâm.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hiền

Cụ thể, Đoàn tiến hành giám sát 2 nội dung gồm: công tác lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian giám sát dự kiến trong tháng 3 và tháng 4/2026.

Trong tháng 9 và tháng 10/2026, Đoàn sẽ kiểm tra 3 nội dung gồm: hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực thi các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tạo điều kiện để Đoàn triển khai nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ cảm ơn sự quan tâm của Đoàn kiểm tra, giám sát số 15; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, yêu cầu phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch.