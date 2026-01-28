Quảng Trị điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm đối với nhiều chức danh cán bộ chủ chốt theo quy định của Đảng.

Chiều 28/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Lương Bình công bố 5 quyết định điều động, phân công cán bộ.

Theo đó, bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, được điều động về cơ quan HĐND tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 5 cán bộ được điều động, phân công, bổ nhiệm.

Ông Phạm Quang Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn.

Ông Nguyễn Chí Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Đăng Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá các cán bộ được điều động đều trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần đổi mới; đề nghị tiếp tục phát huy trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.