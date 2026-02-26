Hà Nội

Chính trị

Hỗ trợ tối đa các ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu tại địa phương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu quan tâm, hỗ trợ tối đa cho các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về ứng cử ĐBQH tại địa phương.

Hải Ninh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ngày 23/2/2026) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

67.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu vực niêm yết danh sách cử tri phường Hoàn Kiếm sáng 26/2. Ảnh: Hà Nội Mới

Kết luận nêu, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung. Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc; bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng quy định; có tỉ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn trong sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó cần quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc bảo đảm chất lượng đại biểu và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách (dự kiến có 145 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và 55 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương).

Quan tâm, hỗ trợ tối đa cho các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương (trong số 217 người ứng cử đại biểu Quốc hội do các cơ quan Trung ương giới thiệu, có nhiều ứng cử viên trẻ từ các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương được giới thiệu lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội) để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động thực chất, bám sát cơ sở, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, đặc điểm dân cư nơi ứng cử; đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của cử tri, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trong vận động tranh cử; có các hình thức phù hợp tuyên truyền về tiểu sử để cử tri nắm bắt được thông tin tiểu sử và quá trình công tác, trình độ, năng lực của các ứng cử viên; nghiên cứu, sắp xếp, phân bổ các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu có sự hài hoà, hợp lý, phát huy được ưu điểm, lợi thế của mỗi ứng cử viên, tạo được niềm tin, sự ủng hộ và tín nhiệm cao của cử tri nơi ứng cử.

Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; khi có yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia phải kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, đúng tiến độ, không để chậm trễ, thiếu sót, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

