Hải Phòng cần làm tốt nhất công tác bầu cử, tuyệt đối không chủ quan

Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, chiều 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi kiểm tra, giám sát

Trước buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Hải An, trực tiếp nắm bắt công tác niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ Ngày bầu cử.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng báo cáo cụ thể kết quả triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ Luật định. Thành phố Hải Phòng đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 35 thành viên; thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội với 119 thành viên và 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố với 264 thành viên. Ở cấp xã, đã thành lập 113 Ủy ban bầu cử, 718 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.577 Tổ bầu cử tương ứng 2.577 khu vực bỏ phiếu.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 19 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đối với HĐND thành phố, có 18 đơn vị bầu cử, bầu 85 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ở cấp xã, tổng số đại biểu HĐND được bầu là 2.375 đại biểu tại 718 đơn vị bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải An.

Công tác giới thiệu, hiệp thương, lập danh sách người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình. Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận 33 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử) và 157 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố; cấp xã tiếp nhận 4.414 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức gồm 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó 9 người do Trung ương giới thiệu), 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 3.952 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được triển khai nghiêm túc. Đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 32/33 người đạt tín nhiệm 100%; đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, 156/157 người đạt tín nhiệm 100%.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được hoàn thành đúng thời gian quy định. Toàn thành phố đã niêm yết danh sách 3.189.339 cử tri tại 2.577 khu vực bỏ phiếu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai đồng bộ, phục vụ lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri và quản lý thông tin bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, nghiêm túc của thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả những kết quả “hết sức ấn tượng” về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng trong năm 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 2 con số, ước đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước, đứng thứ 2 toàn quốc, địa phương duy nhất cả nước 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Quy mô nền kinh tế ước đạt xấp xỉ 30 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 toàn quốc. Hải Phòng dẫn đầu cả nước về 4 chỉ số quan trọng cấp tỉnh: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số xanh cấp tỉnh. Hải Phòng xếp thứ 4 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo; đứng vị trí thứ 3 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số; xếp thứ 3 về hạ tầng số và hoạt động kinh tế số.

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho tới ngày bầu cử 15/3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị 46 ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận 03 ngày 22/2, Kế hoạch 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của HĐBC Quốc gia, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Trung ương, thời điểm Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân được bố trí gần nhau để sau bầu cử có thể tổ chức ngay Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp vào đầu tháng 4, thay vì để kéo dài đến tháng 7 như trước đây. Sau đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sẽ tiến hành đại hội đồng loạt, tạo sự liên thông, đồng bộ trong cả năm 2026.

“Bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; vì vậy tuyệt đối không được chủ quan. Bộ Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tăng cường vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đúng, bầu đủ, trực tiếp bỏ phiếu; không để xảy ra tình trạng bỏ phiếu thay, bỏ phiếu hộ, không để tình trạng vì lý do đi làm mà cầm cả xấp phiếu để đi bầu hộ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, điểm mới rất quan trọng của kỳ bầu cử này là lần đầu tiên áp dụng rộng rãi việc chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở trong việc lập danh sách cử tri và hồ sơ ứng cử.

“Tôi mong Hải Phòng quyết tâm sớm hiện thực hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: xây dựng Hải Phòng vững vàng với vị thế là thành phố lớn của cả nước - tiên phong trong xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa”, nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Hải Phòng – với truyền thống cách mạng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri sẽ tiếp tục phát huy để đạt kết quả cao hơn nhiệm kỳ trước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khẳng định Hải Phòng sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác Trung ương; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn toàn thành phố.