Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu không để sai sót quyền bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử. Trước ngày 25/3 phải công bố kết quả bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, đến thời điểm này có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được triển khai kịp thời, bài bản, chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đến nay đã ban hành 27/27 văn bản, tài liệu theo yêu cầu.

Đồng thời ban hành thêm 14 nghị quyết, văn bản hướng dẫn và 34 văn bản giải đáp kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Đã có 2 báo cáo nhanh báo cáo Tổng Bí thư, Bộ Chính trị sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba.

Về tình hình triển khai tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử; các công việc được tiến hành đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát hướng dẫn và mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện sớm.

Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, xã, phường đã triển khai tích cực, xác định rõ trọng tâm, bám sát tiến độ, nhiều nội dung thực hiện sớm và đúng kế hoạch. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện sớm, bao phủ toàn địa bàn. Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch cấp kinh phí kịp thời; các địa phương chủ động tạm ứng, bảo đảm yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ghi nhận các phương án tổ chức bầu cử tại địa bàn đặc thù như khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện, vùng sông nước, khu vực đông dân cư, nhiều lao động tạm trú được chuẩn bị chủ động; Hoan nghênh TP HCM và một số địa phương đã có phương án về việc tổ chức bầu cử sớm tại một số điểm; hoan nghênh thành phố Hà Nội đến giờ này công tác chỉ đạo bầu cử đã phủ kín tại xã phường trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định, công tác chuẩn bị đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm.

Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng; Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

Ông hoan nghênh Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đã phối hợp tố đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp. Đồng thời, biểu dương nhiều địa phương làm tốt, bài bản, báo cáo kịp thời như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn; Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu không được chủ quan, lơ là khi từ nay cho tới ngày bầu cử chỉ còn đúng 17 ngày. Nêu rõ, một số địa phương còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền hai cấp; phần mềm công nghệ thông tin chưa ổn định; công tác tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca còn hạn chế; một số nơi gửi báo cáo chậm, hoặc đề nghị giải đáp nội dung đã có trong văn bản hướng dẫn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ mặt trận. Bộ Nội vụ, Sở nội vụ các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra sâu sát đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét phiếu in ấn nhất là về tiểu sử, chương trình hành động của đại biểu, phiếu bầu, mộc dấu… phải kiểm tra hết sức chặt chẽ không để sai sót.

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho tới ngày bầu cử 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công việc. Tiếp tục bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị 46 ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận số 03 ngày 22/2/2026 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của HĐBC Quốc gia.

Theo đó, cần tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri sắp tới, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật. Rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giai đoạn này cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, Dân vận Trung ương cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm ngày 25/3/2026 theo đúng luật định. “Chúng ta càng làm chặt chẽ, công bố sớm kết quả thì càng tốt. Bởi vì dự kiến là ngày 6/4 là Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Tương tự như vậy sau đó Hội đồng nhân dân các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ nhất. Ngay bây giờ Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, một là về công tác nhân sự, hai là các luật, nghị quyết quan trọng phải tiến hành tại Kỳ họp thứ Nhất này”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cùng sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thành công tốt đẹp.