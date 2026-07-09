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Xã hội

Cảnh sát đường Thủy kịp thời cứu hộ tàu mắc trụ cầu Việt Trì

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời cứu hộ 1 tàu thủy mắc trụ cầu Việt Trì.

Bảo Ngân

Ngày 9/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 12h35 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện 01 tàu thuỷ mang biển kiểm soát VP-1782 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Phú Hưng, đang di chuyển từ thượng lưu xuống hạ lưu sông Lô theo hướng về cầu Việt Trì thì gặp sự cố.

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Hiện trường xảy ra sự việc.

Do ảnh hưởng của dòng nước chảy xiết, phương tiện bị mất lái, trôi tự do và mắc vào trụ cầu Việt Trì. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 02 người gồm anh Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1987, trú tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang), là người điều khiển phương tiện và anh Trần Xuân Hòa (sinh năm 1984, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện cứu hộ, phối hợp với quần chúng nhân dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Đến 13h5 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ người và phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, đưa tàu vào khu vực neo đậu an toàn.

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Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa toàn bộ người và phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, đưa tàu vào khu vực neo đậu an toàn.

Vụ việc trên sớm được phát hiện và xử lý nên không gây thiệt hại về người và phương tiện, không làm ảnh hưởng đến kết cấu trụ cầu Việt Trì.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và chủ phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước, dòng chảy; tuyệt đối không chủ quan khi lưu thông trong mùa mưa lũ để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và các công trình giao thông.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nước lũ dâng cao tại Đát Ô Đồ Phúc An, tỉnh Lào Cai. (Nguồn: Hoàng Khánh).

#Cảnh sát đường Thủy #Đội Cảnh sát đường thủy số 1 #Công an tỉnh Phú Thọ #Cảnh sát đường thủy #Cứu hộ #Việt Trì

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