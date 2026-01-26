Hà Nội

Du lịch

Quán trà sữa Bangkok gây sốt vì bà chủ make up 'đậm không lối thoát'

Một quán trà sữa nhỏ ở Bangkok gây bão mạng xã hội nhờ bà chủ make up đậm và cách pha chế “không sợ ngọt”, khiến du khách tò mò tìm đến trải nghiệm.

Vân Giang (Tổng hợp)

Giữa vô số quán cà phê, trà sữa tại Bangkok, một quầy nước nhỏ lại bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội chỉ nhờ… bà chủ. Không biển hiệu hào nhoáng, không trang trí cầu kỳ, quán vẫn khiến giới trẻ và du khách quốc tế rủ nhau tìm đến vì phong cách không thể trộn lẫn của người đứng sau quầy.

tra-sua4.jpg
Ảnh IAM EAT

Nhân vật chính trong các video lan truyền trên TikTok là một bà chủ với lớp trang điểm sắc nét, môi đỏ nổi bật, ánh mắt được kẻ đậm đầy cá tính. Xuất hiện sau quầy nước với trang phục đồng bộ từ đầu đến chân, bà gần như trở thành “biểu tượng nhận diện” của quán. Chỉ cần thoáng thấy gương mặt quen thuộc này, nhiều người đã lập tức nhận ra địa điểm đang được nhắc đến – quán trà sữa mà dân mạng gọi vui là “dì Nid môi đỏ”.

tra-sua3.jpg
Ảnh IAM EAT

Điểm gây tò mò nhất lại nằm ở cách pha chế. Trong mỗi ly đồ uống, bà chủ không ngần ngại cho từng muỗng đường trắng đầy vun, liên tiếp vài thìa lớn được cho thẳng vào cốc. Cảnh tượng này khiến không ít người xem phải bật cười vì tưởng như đang xem một màn “biểu diễn” hơn là pha trà sữa thông thường.

Menu quán xoay quanh các loại đồ uống quen thuộc của Thái Lan như trà sữa Thái đỏ, trà xanh, cà phê, trà sữa truyền thống… Bà chủ làm việc một mình nhưng thao tác vô cùng nhanh gọn, vừa pha chế liên tục vừa trò chuyện vui vẻ với khách. Đồ uống được bán chủ yếu theo hình thức mang đi, đựng trong túi nilon lớn đầy đá, kèm theo túi nhựa riêng có thể dựng đứng, tiện lợi khi di chuyển.

tra-sua2.jpg
Ảnh IAM EAT

Mỗi túi nước có dung tích lớn, đúng chuẩn “uống đã khát”, trong khi giá bán lại rất bình dân. Chỉ khoảng 40 baht, khách đã có thể sở hữu một phần đồ uống mát lạnh, đủ dùng cho cả buổi sáng. Nhờ vậy, quán không chỉ hút khách địa phương mà còn được nhiều du khách nước ngoài ghé thử khi đến Bangkok.

Dù cách cho đường nhìn khá “mạnh tay”, nhiều người từng thưởng thức cho biết đồ uống không quá ngọt như tưởng tượng. Lượng đá nhiều giúp hương vị được cân bằng, giữ rõ vị trà và cà phê. Với những ai quen uống đồ kiểu Thái, vị ngọt đậm này thậm chí còn được xem là “chuẩn gu”.

tra-sua6.jpg
Ảnh AV Travel

Hiện quán mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 15h mỗi ngày. Nhờ sức lan tỏa trên mạng xã hội, nơi đây dần trở thành một điểm check-in thú vị, nơi khách không chỉ đến mua nước mà còn muốn tận mắt gặp bà chủ cá tính – nhân vật đã góp phần biến một quán nhỏ bình dân thành hiện tượng mạng.

