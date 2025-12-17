Hà Nội

Xe

Omoda C7 – mẫu Neo crossover cỡ C sắp bán tại Việt Nam có gì hay?

Omoda C7 không đơn thuần là một mẫu crossover, mà được định vị là Neo Crossover – dòng xe đại diện cho chuẩn sống mới, nơi thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.

Thảo Nguyễn
Video: Omoda C7 dự kiến bán ra từ 800 triệu tại Việt Nam?

Trong một thời đại mà thành công không còn được đo bằng những gì phô bày ra bên ngoài, mà bằng chất lượng sống, sự cân bằng nội tại và khả năng tận hưởng hành trình theo cách riêng, Omoda C7 xuất hiện như một tuyên ngôn mới dành cho thế hệ thành công hiện đại – những người đã đi qua giai đoạn khẳng định bản thân và bước vào giai đoạn tận hưởng giá trị sống một cách tinh tế hơn.

Neo Crossover – khi xe trở thành không gian sống di động

Omoda C7 không đơn thuần là một mẫu crossover, mà được định vị là Neo Crossover – dòng xe đại diện cho chuẩn sống mới, nơi thiết kế, công nghệ và trải nghiệm được phát triển xoay quanh con người. Với Omoda C7, chiếc xe không còn chỉ là phương tiện di chuyển, mà trở thành không gian sống di động, nơi người dùng làm việc, thư giãn, tái tạo năng lượng và thể hiện cá tính sống của chính mình.

4-8365.jpg
Omoda C7 – mẫu xe Neo crossover cỡ C mở ra chuẩn sống mới.

Triết lý Neo của Omoda C7 được thể hiện xuyên suốt qua ba trụ cột: NEO Design – NEO Intelligence – NEO Quality, hướng tới nhóm khách hàng Urban Neo LOHAS: trưởng thành, thành đạt, yêu bản thân, đề cao chất lượng sống và luôn đi trước xu hướng.

Ba phiên bản – một tinh thần Neo, cho từng phong cách sống

Omoda C7 được giới thiệu với 2 phiên bản động cơ xăng và super hybrid, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách của thế hệ thành công:

  • Omoda C7 ICE Flagship – lựa chọn cân bằng giữa sức mạnh và sự tinh tế, sử dụng động cơ xăng 1.6TGDI kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt. Phiên bản này phù hợp với những người yêu cảm giác lái mượt mà, ổn định và chủ động trong nhịp sống đô thị.
2-8807.jpg
Omoda C7 được giới thiệu với 2 phiên bản động cơ xăng và super hybrid, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách.

Omoda C7 SHS – đại diện cho lối sống thông minh và bền vững, ứng dụng công nghệ Super Hybrid System, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, quãng đường di chuyển dài, sạc linh hoạt và khả năng xả điện ngoài 3,3 kW cho các hoạt động ngoài trời.

NEO Design – vẻ đẹp của sự điềm tĩnh và tự tin

Omoda C7 sở hữu ngôn ngữ thiết kế “Art in Motion”, kết hợp hài hòa giữa chuyển động và tĩnh tại. Lưới tản nhiệt không viền, các đường nét hình chữ X sắc sảo, tay nắm cửa bán ẩn và cụm đèn LED thông minh tạo nên diện mạo hiện đại nhưng không phô trương – đúng với tinh thần của những người thành công thực thụ.

3-2256.jpg
Omoda C7 SHS – đại diện cho lối sống thông minh và bền vững, ứng dụng công nghệ Super Hybrid System, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Bên trong, khoang nội thất được hoàn thiện theo phong cách lounge cao cấp với đèn viền 256 màu, bảng đồng hồ nổi thế hệ mới, ghế thể thao liền khối và cách bố trí tối giản nhưng tinh tế. Mọi chi tiết đều hướng đến cảm giác thư thái và chủ động cho người sử dụng.

NEO Intelligence – công nghệ phục vụ trải nghiệm sống

Tất cả các phiên bản Omoda C7 đều được trang bị nền tảng công nghệ thông minh hàng đầu, nổi bật với: Chip Snapdragon 8155, mang lại khả năng xử lý mượt mà, phản hồi nhanh; Điều khiển giọng nói 4 vùng, HUD hiển thị thông tin trên kính lái; Camera 540° với khung gầm trong suốt, hỗ trợ quan sát toàn diện; 18 tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), giúp hành trình an toàn và nhẹ nhàng hơn; Sạc nhanh không dây 50W, hệ thống mùi hương thông minh, điều khiển xe từ xa qua điện thoại

5-9295.jpg
Omoda C7 không dành cho số đông. Mẫu xe này được tạo ra cho những người đã đạt đến một cột mốc trong cuộc sống.

NEO Quality – chuẩn mực mới của sự thoải mái

Omoda C7 mang đến trải nghiệm êm ái và yên tĩnh vượt mong đợi nhờ cabin cách âm toàn diện với kính hai lớp, hệ thống treo thủy lực kép và bạc thủy lực tinh chỉnh cao cấp. Ghế ngồi tích hợp massage, sưởi và thông gió, đặc biệt là ghế hành khách phía trước với thiết kế chăm sóc người ngồi, biến mỗi chuyến đi thành một liệu pháp thư giãn đúng nghĩa. Không gian hành lý rộng rãi cũng giúp Omoda C7 sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong cả công việc lẫn những hành trình tận hưởng cuộc sống.

Omoda C7 không dành cho số đông. Mẫu xe này được tạo ra cho những người đã đạt đến một cột mốc trong cuộc sống – nơi họ không còn chạy theo hào nhoáng, mà lựa chọn sự tinh tế, chiều sâu và trải nghiệm bền vững.

#Omoda C7 tại Việt Nam #Omoda C7 2026 mới #giá xe Omoda C7 2026 #Khám phá Omoda C7 #dòng Neo Crossover Omoda C7 #SUV cỡ C Omoda C7

