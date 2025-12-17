Hà Nội

Bình gốm La Mã đựng 'cốt' cá mòi cổ đại hiếm chưa từng thấy

Kho tri thức

Bình gốm La Mã đựng 'cốt' cá mòi cổ đại hiếm chưa từng thấy

Chiếc bình gốm La Mã chứa hài cốt con cá mòi nhỏ. Đây là bằng chứng khảo cổ học đầu tiên chứng minh rằng, cá mòi đã được tiêu thụ ở Thụy Sĩ thời La Mã.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật bên trong khu tàn tích phức hợp kiến ​​trúc La Mã trên sông Limmat ở Gebenstorf, Thụy Sĩ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Basel bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Đại học Basel.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc bình amphora cổ. Ảnh: @Đại học Basel.
Về niên đại, chiếc bình này có từ thế kỷ thứ 1 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Basel.
Nó bị vỡ thành nhiều mảnh, nhưng các mảnh vỡ vẫn còn nguyên vị trí chứ không bị phân tán. Ảnh: @Đại học Basel.
Một lớp trầm tích màu trắng xám được nhìn thấy bên trong chiếc bình amphora này. Toàn bộ vật thể đã được thu hồi nguyên khối và vận chuyển đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu chuyên sâu. Ảnh: @Đại học Basel.
Kết quả cho thấy, phần lớp trầm tích màu trắng xám chủ yếu chứa di hài (xương, vảy, đốt sống) của cá mòi Sardina pilchardus, còn được gọi là cá mòi Đại Tây Dương hoặc cá mòi châu Âu. Ảnh: @Đại học Basel.
Đây là bằng chứng khảo cổ học đầu tiên chứng minh rằng, cá mòi đã được tiêu thụ ở Thụy Sĩ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Basel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
