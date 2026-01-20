Hà Nội

Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của Võ Hoàng Yến

Giải trí

Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của Võ Hoàng Yến

Sau khi đón con đầu lòng, Võ Hoàng Yến bước vào hành trình làm mẹ bỉm sữa với nhiều thay đổi trong cuộc sống, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Võ Hoàng Yến)
Võ Hoàng Yến kết hôn năm 2024. Chồng người đẹp là một Việt kiều Mỹ. Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Võ Hoàng Yến đón con gái đầu lòng Nubi gia nhập tổ ấm.
Võ Hoàng Yến từng đưa con sang Mỹ đoàn tụ chồng. Đầu tháng 1/2026, chồng nữ người mẫu về Việt Nam để ở bên vợ con.
Võ Hoàng Yến vẫn chưa công khai ảnh cận mặt chồng Việt kiều.
Võ Hoàng Yến có nhiều thay đổi sau khi có con. Theo Thể Thao Văn Hóa, nữ người mẫu tâm sự, từ một cô gái từng thức khuya cày phim, giờ đây cô thức trắng đêm để chăm sóc con.
Từng ngủ 8 tiếng mỗi đêm, giờ chỉ cần nghe con cựa mình, Võ Hoàng Yến tỉnh giấc. "Cô gái từng thích làm móng, sắm sửa quần áo đẹp, giờ đây chỉ chăm chăm tìm mua đồ cho con. Cô gái từng nhịn ăn để giảm cân, giờ đây ăn cả thế giới, chỉ mong đủ sữa cho con. Cô gái từng ăn mặc chỉnh tề, trang điểm mỗi khi ra đường, giờ đây đầu bù tóc rối, quần áo dính đầy sữa", cô chia sẻ.
Theo Phụ Nữ Số,Võ Hoàng Yến chia sẻ, trước đây mọi người đều thấy cô là một người mạnh mẽ, cá tính. Nhưng từ ngày có con, Võ Hoàng Yến học cách sống kiên nhẫn hơn, tận hưởng hành trình bên con.
Khi con gái cứng cáp, Võ Hoàng Yến nỗ lực lấy lại vóc dáng để trở lại sàn diễn.
Nữ người mẫu khoe vòng eo săn chắc, đôi chân thon gọn khi tái xuất sàn diễn.
20 năm đứng trên sàn diễn, Võ Hoàng Yến đã đi qua đủ những đỉnh cao, thử thách và cả những khoảnh khắc làm lại từ đầu. Tuy nhiên, điều khiến cô hạnh phúc nhất, chính là được nhìn thấy những lớp người mẫu trẻ đang cháy hết mình, luôn nỗ lực để đưa thời trang Việt vươn xa, mạnh mẽ và tự tin hơn trên bản đồ quốc tế.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Võ Hoàng Yến)
