Mùa cỏ cháy Ba Quáng, Cao Bằng đẹp như khung cảnh phim điện ảnh

Đồi cỏ cháy Ba Quáng (Cao Bằng) gây ấn tượng với sắc vàng lãng mạn giữa núi rừng trập trùng, được ví như “Mông Cổ thu nhỏ” giữa vùng biên giới Cao Bằng.
Trong bộ ảnh mới, Lê Phương Anh xuất hiện với tà áo dài truyền thống, toát lên vẻ đẹp đằm thắm, thanh lịch, đậm chất quý cô Hà Thành.
Trong bộ ảnh mới, Lê Phương Anh xuất hiện với tà áo dài truyền thống, toát lên vẻ đẹp đằm thắm, thanh lịch, đậm chất quý cô Hà Thành.
Danh sách 12 loại rau củ được Đại học Harvard xếp hạng dưới đây chính là lựa chọn lý tưởng để cha mẹ bổ sung vào thực đơn hằng ngày cho con.
Cùng khám phá vận may của 12 con giáp trong tháng cuối năm, từ tình yêu, sự nghiệp đến tài chính, giúp bạn chuẩn bị đón năm mới thành công.
Tộc người Himba là cộng đồng bản địa nổi tiếng châu Phi, gây ấn tượng mạnh với lối sống truyền thống độc đáo và bản sắc văn hóa bền vững.
Các nghệ sĩ: Xuân Bắc, Vân Dung liên tục đăng tải hình ảnh hậu trường Táo quân các năm trước sau thông tin không có Táo quân 2026.
Các nhà khảo cổ học hàng hải ở Copenhagen đã phát hiện một "siêu tàu" thời Trung cổ "ngủ vùi" ngoài khơi bờ biển Đan Mạch khoảng 600 năm.
FBI khuyến cáo người dùng iPhone và Android cần thay đổi cách nhắn tin ngay lập tức, tránh SMS truyền thống để không bị tin tặc đánh cắp dữ liệu.
Loạt hình ảnh ngược dòng thời gian của Trúc Anh theo trend 'throwback 2016' khiến cư dân mạng không khỏi thổn thức bởi nhan sắc trong trẻo chuẩn nàng thơ.
Toyota vừa ra mắt Raize 2026 tại Indonesia với những cải tiến mang đậm dấu ấn thể thao Gazoo Racing cùng sự đột phá về trải nghiệm tiện nghi trong khoang lái.
Không dùng Google, Facebook hay Amazon, Trung Quốc xây dựng hệ sinh thái số riêng với WeChat, Alipay, Douyin và khiến thế giới phải học ngược.
Không chỉ khoe vóc dáng quyến rũ với tấm lưng trần gợi cảm, Thiều Bảo Trang còn chia sẻ khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi với bạn trai giấu mặt.
Sự nghiệp nghệ thuật của Anh Tú Atus không ngừng thăng hoa. Mới đây, chồng Diệu Nhi góp mặt trong phim Nhà ba tôi một phòng.
VinFast VF MPV 7 được xem là phiên bản gia đình của dòng xe dịch vụ Limo Green hiện đang được các đại lý chào mời đặc cọc với mức giá dự kiến từ 819 triệu đồng.
Hóa thân vào concept nàng thơ, hot girl Tô Đát Kỷ một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc 'hồng nhan họa thủy' khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ.
Mới đây, 'hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm khiến dân mạng ngỡ ngàng với nhan sắc mẹ bỉm sữa đầy mặn mà trong bộ ảnh Tết bên thiên thần nhỏ.
Kiều Minh Tuấn mất cha khi còn nhỏ. Nam diễn viên từng không có vai diễn, ngày chỉ ăn một bữa mì tôm vào thời kỳ khởi nghiệp diễn xuất.
Châu Bùi của 10 năm trước đã là một 'biểu tượng thời trang' chính hiệu với thần thái và gu ăn mặc cực kỳ mãn nhãn.
Một ngôi làng Trung Cổ đã bị bỏ hoang từ thế kỷ 15 vừa được khai quật, mang đến những hiểu biết mới về đời sống cộng đồng xưa ở Anh.
Giữa những cánh rừng lá kim, chim mỏ chéo (Loxia curvirostra) gây tò mò bởi chiếc mỏ kỳ lạ và lối sống khác thường.
Sau khi những hình ảnh Hyundai SantaFe 2027 bị rò rỉ, mới đây các tay săn ảnh tiếp tục ghi lại được loạt ảnh nội thất của mẫu SUV này khi đang chạy thử tại Mỹ.