Du lịch

Mùa cỏ cháy Ba Quáng, Cao Bằng đẹp như khung cảnh phim điện ảnh

Đồi cỏ cháy Ba Quáng (Cao Bằng) gây ấn tượng với sắc vàng lãng mạn giữa núi rừng trập trùng, được ví như “Mông Cổ thu nhỏ” giữa vùng biên giới Cao Bằng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi những triền cỏ chuyển sang sắc vàng óng ả, Ba Quáng hiện lên như một thảo nguyên thu nhỏ. Từng lớp cỏ cháy đan xen, uốn lượn theo sườn đồi, phía xa là dãy núi nối tiếp nhau trong làn sương mỏng. Không gian rộng mở, yên tĩnh và nguyên sơ mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào nơi phố thị. Ảnh Thu Quỳnh
Để chạm tới điểm cao nhất của đồi – nơi có thể thu trọn khung cảnh vào tầm mắt – du khách cần đi bộ khoảng 15 phút. Con đường leo không quá khó nhưng đủ để khiến nhịp tim tăng lên đôi chút. Bù lại, khi đặt chân lên đỉnh đồi, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Trước mắt là bức tranh thiên nhiên khoáng đạt, gió mát lành lướt qua từng triền cỏ, mang theo mùi hương ngai ngái đặc trưng của núi rừng. Ảnh Viett Anh
Mùa đông ở Ba Quáng khá lạnh, nhiệt độ thường dao động từ 8–15 độ C. Thời tiết vùng cao thay đổi nhanh, vì vậy du khách nên chọn những ngày khô ráo, có nắng để hành trình thuận lợi hơn. Ảnh Viett Anh
Theo chia sẻ của các nhiếp ảnh gia, thời điểm đẹp nhất để ghi lại khoảnh khắc ở đây là lúc bình minh vừa ló rạng hoặc khoảng thời gian từ đầu giờ chiều đến trước khi mặt trời khuất sau núi. Ảnh Thu Quỳnh
Ánh nắng dịu nhẹ khi ấy phủ lên đồi cỏ một lớp màu vàng ấm, tạo nên khung cảnh lãng mạn và đầy chất thơ. Do địa hình miền núi, hoàng hôn buông xuống khá nhanh, du khách cần chú ý thời gian để không bỏ lỡ khoảnh khắc đáng giá. Ảnh Thu Quỳnh
Trang phục cũng là yếu tố giúp chuyến đi thêm trọn vẹn. Những bộ váy nhẹ nhàng, áo khoác dạ kết hợp khăn và mũ len với tông màu trắng, đỏ, xanh hay nâu cam sẽ nổi bật giữa nền cỏ vàng. Ngược lại, các gam màu quá gần với màu cỏ dễ khiến nhân vật “chìm” vào khung cảnh. Ảnh Thu Quỳnh
Những năm gần đây, đồi cỏ Ba Quáng dần trở thành điểm hẹn của du khách yêu thiên nhiên. Không chỉ để chụp ảnh “sống ảo”, nơi đây còn phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại, dựng lều qua đêm hay tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời bên gia đình và bạn bè. Thu Quỳnh
Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, những khoảnh khắc quây quần trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Với vẻ đẹp hoang sơ, phóng khoáng, đồi cỏ Ba Quáng thường được ví như một “Mông Cổ thu nhỏ” giữa vùng biên giới Cao Bằng. Ảnh Thu Quỳnh
Theo khảo sát từ các doanh nghiệp lữ hành đang khai thác tuyến Đông Bắc, du khách có nhiều lựa chọn tour Cao Bằng với mức giá và chất lượng dịch vụ khác nhau. Cụ thể, Vietravel và Saigontourist hiện triển khai các tour Cao Bằng – Bắc Kạn (hồ Ba Bể) 3 ngày 2 đêm, khởi hành từ Hà Nội, với mức giá dao động từ 3,1 – 3,5 triệu đồng/khách. Các tour này bao gồm xe du lịch, khách sạn 2–3 sao, hướng dẫn viên và tham quan các điểm nổi bật như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, khu di tích Pác Pó. Ảnh Thu Quỳnh
Ở phân khúc giá mềm hơn, các đơn vị như Kavo Travel, Hoàng Việt Travel và Vietnamtourist Hà Nội đang chào bán tour Cao Bằng 2 ngày 1 đêm với giá từ 1,9 – 2,2 triệu đồng/khách. Lịch trình tập trung vào những điểm tham quan chính, phù hợp với du khách có quỹ thời gian hạn chế. Ảnh Viett Anh
Đối với du khách yêu thích trải nghiệm, một số công ty địa phương như Cao Bang Travel và Cao Bang Loop Tour cung cấp tour theo nhóm nhỏ, sử dụng xe jeep hoặc xe máy, lưu trú homestay, giá từ 2,8 – 4 triệu đồng/khách cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Một số chương trình được thiết kế linh hoạt, có thể bổ sung các điểm mới như đồi cỏ cháy Ba Quáng, đồi thông Vinh Quý hoặc các hoạt động cắm trại, dã ngoại. Ảnh onlyysu
Với cảnh sắc lãng mạn, không gian yên bình và chi phí hợp lý, đồi cỏ cháy Ba Quáng đang dần trở thành điểm đến mới mẻ trên bản đồ du lịch Cao Bằng, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt giữa miền biên viễn Đông Bắc. Ảnh Thu Quỳnh
