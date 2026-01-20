Phân tích 40.000 bài đăng, phát hiện 90% do AI viết

Nghiên cứu gây sốc cho thấy 9/10 bài đăng mạng xã hội bằng tiếng Anh không phải do con người viết, làm dấy lên lo ngại về chất lượng thông tin số.