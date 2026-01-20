Hà Nội

Phân tích 40.000 bài đăng, phát hiện 90% do AI viết

Số hóa

Nghiên cứu gây sốc cho thấy 9/10 bài đăng mạng xã hội bằng tiếng Anh không phải do con người viết, làm dấy lên lo ngại về chất lượng thông tin số.

Một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Báo chí (MJRC) đã phân tích 40.000 bài đăng trên LinkedIn và Facebook từ cuối 2024 đến đầu 2025.
Kết quả cho thấy khoảng 90% nội dung được phân loại là chủ yếu hoặc hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Đáng lo ngại, nhiều bài đăng AI được đăng nguyên văn, không chỉnh sửa, không kiểm chứng và thiếu hoàn toàn ngữ cảnh.
Nhóm nghiên cứu gọi hiện tượng này là “Ngôn ngữ Tổng hợp Ít Thông tin” (Synthetic Low-Information Language - SLIL), trôi chảy nhưng rỗng về dữ kiện.
Loại nội dung này rất khó xác minh, khiến người đọc có cảm giác chuyên nghiệp nhưng không tiếp nhận được giá trị thực.
LinkedIn là nền tảng có tỷ lệ nội dung AI cao hơn Facebook, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, báo chí và công vụ.
Nghịch lý là ngay cả các tài khoản chống tin giả cũng sử dụng nhiều nội dung do AI tạo ra.
Nghiên cứu cảnh báo quyền tác giả và trách nhiệm biên tập đang dần bị xóa nhòa trong kỷ nguyên truyền thông do AI chi phối.
