Hot girl Lyly Sury kỷ niệm 1 năm yêu đương ngọt ngào bên bạn trai Soanh Trần

Cộng đồng trẻ

Hot girl Lyly Sury kỷ niệm 1 năm yêu đương ngọt ngào bên bạn trai Soanh Trần

Đánh dấu cột mốc 1 năm bên nhau, Lyly Sury khiến dân mạng không khỏi ghen tị trước loạt khoảnh khắc kỷ niệm đầy lãng mạn và ngọt ngào bên bạn trai Soanh Trần.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp "ăn cẩu lương" khi nữ streamer xinh đẹp Lyly Sury đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 1 năm gắn bó bên bạn trai Soanh Trần. Với dòng trạng thái đầy tình cảm: "Anh thương em được 1 năm rồi anh chị", cặp đôi một lần nữa khẳng định mối quan hệ bền chặt và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lyly Sury và Soanh Trần đã cùng nhau tận hưởng một buổi tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng. Không cần quá phô trương, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cả hai.
Lyly Sury chọn cho mình một chiếc váy ren đen quyến rũ, khoe trọn nhan sắc kẹo ngọt nhưng không kém phần sang trọng. Trong khi đó, Soanh Trần nam tính với chiếc áo khoác tông màu nâu ấm áp.
Cả hai cùng tạo dáng ngọt ngào, khi thì nhìn nhau dịu dàng, lúc thì Soanh Trần ôm eo Lyly đầy tình tứ. Cô nàng Lyly Suri hiện lên qua ống kính của bạn trai ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.
Tâm điểm của buổi tiệc là bó hoa hồng đỏ rực rỡ kèm theo những đóa lan trắng tinh tế mà Soanh Trần dành tặng bạn gái.
Đặc biệt, món tráng miệng được trang trí tỉ mỉ với dòng chữ "Happy Anniversary" cùng ngọn nến lung linh đã làm tăng thêm phần ngọt ngào cho không gian.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những lời chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi, thậm chí "thúc giục" cả hai nhanh chóng về chung một nhà.
Lyly Sury (tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly) vốn là cái tên đình đám trong làng Liên Quân Mobile bởi nhan sắc xinh đẹp. Trong khi đó, Soanh Trần lại là một hot TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, nổi tiếng với phong cách lịch lãm.
Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ.
Dù cả hai đều có lịch trình công việc dày đặc, họ vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc và tạo bất ngờ cho nhau vào những dịp đặc biệt. (Ảnh trong bài: FB Lyly Sury và Soanh Trần)
#Lyly Sury #Soanh Trần #kỷ niệm #tình yêu #cặp đôi #hạnh phúc

