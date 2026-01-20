Tộc người có nước da đỏ rực, phụ nữ để hàng trăm kiểu tóc khác nhau

Hà Nội

Kho tri thức

Tộc người Himba là cộng đồng bản địa nổi tiếng châu Phi, gây ấn tượng mạnh với lối sống truyền thống độc đáo và bản sắc văn hóa bền vững.

T.B (tổng hợp)
Sinh sống chủ yếu ở vùng sa mạc Tây Bắc Namibia. Người Himba tập trung tại khu vực Kunene khô cằn, nơi điều kiện khí hậu khắc nghiệt với lượng mưa rất thấp. Khả năng thích nghi với môi trường bán sa mạc giúp họ duy trì lối sống du mục chăn nuôi qua nhiều thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với lớp bôi da màu đỏ. Cư dân Himba thường trộn mỡ bò với bột đá ochre đỏ để bôi lên da và tóc. Hỗn hợp này giúp bảo vệ da khỏi nắng gắt, côn trùng và đồng thời mang ý nghĩa thẩm mỹ, tâm linh sâu sắc. Ảnh: Pinterest.
Kiểu tóc thể hiện tuổi tác và địa vị. Kiểu tóc của người Himba không chỉ mang tính trang trí mà còn biểu thị giai đoạn cuộc đời, tình trạng hôn nhân và vai trò xã hội. Trẻ em, thiếu nữ và người đã kết hôn có những kiểu tóc rất khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Nền kinh tế dựa trên chăn nuôi gia súc. Gia súc, đặc biệt là bò, giữ vai trò trung tâm trong đời sống Himba, vừa là nguồn thực phẩm, vừa là thước đo của cải và địa vị xã hội. Việc mất đàn bò bị xem là tổn thất gia sản nghiêm trọng nhất. Ảnh: livebooks.com.
Tín ngưỡng gắn với lửa thiêng. Mỗi gia đình Himba duy trì một ngọn lửa thiêng luôn cháy, được coi là cầu nối giữa người sống và tổ tiên. Lửa thiêng đóng vai trò trung tâm trong các nghi lễ và đời sống tinh thần. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc xã hội mang tính gia tộc chặt chẽ. Xã hội Himba tổ chức theo dòng họ, với trưởng tộc giữ vai trò quan trọng trong các quyết định chung. Quan hệ họ hàng và nghĩa vụ cộng đồng được đặt cao hơn lợi ích cá nhân. Ảnh: Pinterest.
Lối sống ít thay đổi trước hiện đại hóa. Dù tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhiều cộng đồng Himba vẫn giữ nhà đất truyền thống, trang phục cổ và phương thức sinh hoạt lâu đời, tạo nên hình ảnh hiếm hoi của xã hội tiền công nghiệp còn tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt nhiều thách thức đương đại. Người Himba hiện chịu áp lực từ biến đổi khí hậu, dự án phát triển và du lịch đại trà, đặt ra câu hỏi về việc cân bằng giữa bảo tồn văn hóa và thích nghi với thế giới hiện đại. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
