Phát hiện siêu tàu Trung cổ khổng lồ ngoài khơi Đan Mạch

Phát hiện siêu tàu Trung cổ khổng lồ ngoài khơi Đan Mạch

Các nhà khảo cổ học hàng hải ở Copenhagen đã phát hiện một "siêu tàu" thời Trung cổ "ngủ vùi" ngoài khơi bờ biển Đan Mạch khoảng 600 năm.

Tại vùng biển ngoài khơi bờ biển Đan Mạch, các nhà khảo cổ học hàng hải ở Copenhagen đã tìm thấy một xác tàu đắm khổng lồ có chiều dài 28m, rộng 9,1m, cao 6,1m và có khả năng chở tới 300 tấn hàng hóa. Ảnh: Viking Ship Museum.
Theo các chuyên gia, đây là con tàu cog lớn nhất thế giới từng được phát hiện đến nay. Đây là loại tàu chở hàng thời Trung cổ và từng là "xương sống" của thương mại Bắc Âu. "Siêu tàu" này đã nằm dưới đáy biển khoảng 600 năm. Ảnh: Viking Ship Museum.
Các chuyên gia cho hay "siêu tàu" thời Trung cổ trên có tên là Svaelget 2. Nó được đóng vào khoảng năm 1410. Đây là con tàu lớn nhất thuộc loại này từng được tìm thấy. Ảnh: Viking Ship Museum.
“Phát hiện này là một cột mốc quan trọng đối với khảo cổ học hàng hải. Đây là con tàu có bánh răng lớn nhất mà chúng ta biết đến và nó mang lại cho chúng ta cơ hội quý giá để tìm hiểu về cấu trúc và cuộc sống của thủy thủ trên những con tàu buôn lớn nhất thời Trung cổ”, trưởng nhóm khai quật Otto Uldum cho biết. Ảnh: Viking Ship Museum.
"Siêu tàu" Svaelget 2 nằm ở độ sâu khoảng 10m so với mặt biển. Cát đã che chắn một số phần của con tàu nên được bảo quản khá tốt. Nhờ đó, việc nghiên cứu, giải mã những bí ẩn về con tàu này gặp nhiều thuận lợi. Ảnh: Viking Ship Museum.
Phát hiện trên cho thấy gỗ được xuất khẩu từ Pomerania đến Hà Lan. Tại đây, con tàu được đóng. Hà Lan nổi tiếng là nơi có chuyên môn cao để chế tạo những con tàu lớn như tàu Svaelget 2. Ảnh: Viking Ship Museum.
Một con tàu có kích thước khủng như Svaelget 2 có khả năng chở lượng hàng hóa khổng lồ cho thấy hoạt động thương mại hàng hải ở châu Âu thời Trung cổ phát triển. Ảnh: Viking Ship Museum.
