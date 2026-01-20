Hà Nội

Đu trend 'throwback 2016' muộn, Trúc Anh ‘Mắt biếc’ vẫn chiếm trọn spotlight

Cộng đồng trẻ

Đu trend 'throwback 2016' muộn, Trúc Anh ‘Mắt biếc’ vẫn chiếm trọn spotlight

Loạt hình ảnh ngược dòng thời gian của Trúc Anh theo trend 'throwback 2016' khiến cư dân mạng không khỏi thổn thức bởi nhan sắc trong trẻo chuẩn nàng thơ.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trúc Anh - người từng gây sốt với vai diễn Hà Lan trong siêu phẩm điện ảnh "Mắt biếc" - đã chia sẻ loạt ảnh thời thanh xuân kèm dòng những trạng thái đầy cảm xúc. (Ảnh: @trucanhhh_)
Mặc dù "đu trend" hơi muộn, nhưng sức hút của cô nàng vẫn không hề giảm nhiệt. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác và chia sẻ. (Ảnh: @trucanhhh_)
Năm 2016, Trúc Anh khi đó chỉ là một cô nữ sinh 18 tuổi vừa rời ghế nhà trường. Trong những khung hình được chia sẻ, cô nàng gây ấn tượng mạnh với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền duyên dáng. (Ảnh: @trucanhhh_)
Dù là khi diện tà áo dài trắng tinh khôi, hay lúc năng động, gợi cảm trong trang phục bikini bên bờ biển, Trúc Anh vẫn toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, chưa hề qua các ứng dụng chụp ảnh hiện đại. (Ảnh: @trucanhhh_)
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành "nàng thơ" của đạo diễn Victor Vũ, Trúc Anh từng có khoảng thời gian làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng mỹ phẩm để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê. (Ảnh: @trucanhhh_)
Lời chia sẻ của Trúc Anh về việc từng "rớt casting" thê thảm và nhận được lời khuyên thẳng thắn từ tiền bối đã chạm đến trái tim nhiều người hâm mộ: "#Throwback 2016 cô ta vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang làm nhân viên part-time tại một cửa hàng mỹ phẩm. Nhớ mãi câu nói đã giúp mình có thêm động lực với nghề: Về học diễn thêm nha Trúc Anh. Phim này thì em rớt chắc rồi. Nhưng ráng đi casting nhiều rồi cơ hội sẽ tới”. (Ảnh: @trucanhhh_)
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi dưới bài đăng: "Đúng là đôi mắt biết nói, từ 2016 đã thấy khí chất của Hà Lan rồi!", "nét đẹp không lẫn vào đâu được". (Ảnh: @trucanhhh_)
Sau thành công rực rỡ của "Mắt biếc", Trúc Anh đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Cô nàng nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn, cơ hội mở ra nhiều hơn. (Ảnh: @trucanhhh_)
Tuy nhiên, Trúc Anh cũng có giai đoạn gặp khủng khoảng vì vấn đề ngoại hình. Nữ diễn viên tăng 8kg trong thời gian ngắn do cơ địa dễ tăng cân, lại gặp vấn đề về sức khỏe (bị thoái hóa khớp và gai cột sống). Cô từng thừa nhận bản thân cảm thấy mặc cảm, tự ti, thậm chí không dám ra khỏi nhà và hạn chế xuất hiện trước truyền thông để tránh những ánh nhìn soi mói. (Ảnh: @trucanhhh_)
Thay vì đáp trả gay gắt hay chọn những phương pháp giảm cân cực đoan gây hại, Trúc Anh đã chọn một lộ trình chậm rãi nhưng bền vững để tìm lại chính mình. Khi tâm thế đã ổn định, Trúc Anh dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật và dự án cộng đồng. Cô không còn quá áp lực về việc phải đạt được số cân nặng như thời 18 tuổi, mà quan trọng là sự khỏe mạnh và rạng rỡ từ bên trong. (Ảnh: @trucanhhh_)
#Trúc Anh #Mắt biếc #throwback 2016 #diễn viên #phim ảnh #ngoại hình

