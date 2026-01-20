Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/1: Sư Tử phúc lộc song toàn

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/1: Sư Tử phúc lộc song toàn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/1, Sư Tử về cơ bản mọi chuyện thuận lợi, công danh tài lộc như ý. Xử Nữ may mắn không kém, có lợi nhuận.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, có một số việc có thể không như ý nhưng không cần thiết phải tính toán, bớt suy nghĩ lung tung là được. Sự nghiệp: Luôn có những tình huống bản thân không thể xử lý được, hãy tạm gác lại biết đâu sẽ nghĩ ra cách hay, không cần quá lo lắng buồn phiền. Tài lộc: Việc thúc đẩy dự án có thể xuất hiện trì trệ, nên kiên nhẫn từ từ thực hiện. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống không có vấn đề gì lớn, không có chuyện gì khiến bạn không vui xảy ra. Sức khỏe: Vận động thích hợp có thể giải tỏa lo âu.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, có một số việc có thể không như ý nhưng không cần thiết phải tính toán, bớt suy nghĩ lung tung là được. Sự nghiệp: Luôn có những tình huống bản thân không thể xử lý được, hãy tạm gác lại biết đâu sẽ nghĩ ra cách hay, không cần quá lo lắng buồn phiền. Tài lộc: Việc thúc đẩy dự án có thể xuất hiện trì trệ, nên kiên nhẫn từ từ thực hiện. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống không có vấn đề gì lớn, không có chuyện gì khiến bạn không vui xảy ra. Sức khỏe: Vận động thích hợp có thể giải tỏa lo âu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay ổn, dễ rơi vào tình trạng nghĩ nhiều làm ít, hãy chú ý vào việc thực thi thực tế. Sự nghiệp: Cần tập trung hơn, nếu có ý tưởng thì phải hành động để chuyển hóa chúng, khi làm tốt cũng phải biết cách quảng bá công lao của mình chứ không nên im lặng. Tài lộc: Nên học hỏi thêm các kiến thức liên quan, đầu tư tỉnh táo mới có thể phán đoán được điều gì thực sự phù hợp. Tình cảm: Trao đổi nhiều hơn với bạn đời có thể tránh được những hiểu lầm, nên xử lý mọi chuyện ngay từ khi mới chớm nở. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay ổn, dễ rơi vào tình trạng nghĩ nhiều làm ít, hãy chú ý vào việc thực thi thực tế. Sự nghiệp: Cần tập trung hơn, nếu có ý tưởng thì phải hành động để chuyển hóa chúng, khi làm tốt cũng phải biết cách quảng bá công lao của mình chứ không nên im lặng. Tài lộc: Nên học hỏi thêm các kiến thức liên quan, đầu tư tỉnh táo mới có thể phán đoán được điều gì thực sự phù hợp. Tình cảm: Trao đổi nhiều hơn với bạn đời có thể tránh được những hiểu lầm, nên xử lý mọi chuyện ngay từ khi mới chớm nở. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá tốt, những người gặp được đều thông tình đạt lý và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Sự nghiệp: Hành sự có tiêu chuẩn riêng, không thích người khác can thiệp nhưng vẫn có thể tiếp thu những lời khuyên chân thành, thuộc kiểu người có chính kiến nhưng biết lắng nghe. Tài lộc: Có thể cân nhắc xem xét các dự án người khác giới thiệu, chỉ cần chú ý tránh rủi ro là được. Tình cảm: Đôi bên chung sống vui vẻ, cơ bản không xuất hiện chuyện phiền lòng, mọi thứ thuận lợi và vui vẻ hơn nhiều. Sức khỏe: Giữ tâm trạng tốt, bớt nóng nảy là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá tốt, những người gặp được đều thông tình đạt lý và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Sự nghiệp: Hành sự có tiêu chuẩn riêng, không thích người khác can thiệp nhưng vẫn có thể tiếp thu những lời khuyên chân thành, thuộc kiểu người có chính kiến nhưng biết lắng nghe. Tài lộc: Có thể cân nhắc xem xét các dự án người khác giới thiệu, chỉ cần chú ý tránh rủi ro là được. Tình cảm: Đôi bên chung sống vui vẻ, cơ bản không xuất hiện chuyện phiền lòng, mọi thứ thuận lợi và vui vẻ hơn nhiều. Sức khỏe: Giữ tâm trạng tốt, bớt nóng nảy là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay ở mức ổn, làm việc có chút lề mề, cần nâng cao hiệu suất. Sự nghiệp: Việc theo kịp nhịp độ của đội nhóm rất quan trọng, nếu phương pháp không đúng cần kịp thời điều chỉnh hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, không được để sai hướng kẻo bị cấp trên phê bình, hành sự cần thêm phần cẩn trọng. Tài lộc: Những dự án quá khó nhằn thì nên ít tham gia, nếu không có kết quả mà lại chiếm dụng vốn thì không đáng. Tình cảm: Nên chú trọng vào những việc lớn và bỏ qua những chi tiết nhỏ, đừng vì những chuyện không quan trọng mà nổi giận. Sức khỏe: Cẩn thận đừng để bị thương khi ra ngoài.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay ở mức ổn, làm việc có chút lề mề, cần nâng cao hiệu suất. Sự nghiệp: Việc theo kịp nhịp độ của đội nhóm rất quan trọng, nếu phương pháp không đúng cần kịp thời điều chỉnh hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, không được để sai hướng kẻo bị cấp trên phê bình, hành sự cần thêm phần cẩn trọng. Tài lộc: Những dự án quá khó nhằn thì nên ít tham gia, nếu không có kết quả mà lại chiếm dụng vốn thì không đáng. Tình cảm: Nên chú trọng vào những việc lớn và bỏ qua những chi tiết nhỏ, đừng vì những chuyện không quan trọng mà nổi giận. Sức khỏe: Cẩn thận đừng để bị thương khi ra ngoài.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay tốt, chỉ cần có thể bước ra bước đầu tiên thì những bước sau sẽ dễ dàng thúc đẩy hơn. Sự nghiệp: Được quý nhân giúp cũng cần biết chừng mực, với những dự án chưa chắc chắn có thể quan sát thêm, không nên nóng nảy đồng ý ngay. Tài lộc: Rất sáng cửa, nếu quyết tâm theo đuổi dự án mới thì phải kiên trì, sẽ gặt hái quả ngọt bất ngờ. Tình cảm: Nửa kia có chút phản ứng chậm, bạn nói chuyện gì đối phương cũng không phản hồi kịp thời. Sức khỏe: Bổ sung thêm vitamin là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay tốt, chỉ cần có thể bước ra bước đầu tiên thì những bước sau sẽ dễ dàng thúc đẩy hơn. Sự nghiệp: Được quý nhân giúp cũng cần biết chừng mực, với những dự án chưa chắc chắn có thể quan sát thêm, không nên nóng nảy đồng ý ngay. Tài lộc: Rất sáng cửa, nếu quyết tâm theo đuổi dự án mới thì phải kiên trì, sẽ gặt hái quả ngọt bất ngờ. Tình cảm: Nửa kia có chút phản ứng chậm, bạn nói chuyện gì đối phương cũng không phản hồi kịp thời. Sức khỏe: Bổ sung thêm vitamin là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, hành sự có nguyên tắc, không hành động tùy tiện gây rắc rối cho người khác. Sự nghiệp: An phận và làm việc theo kế hoạch, thực lực chuyên môn tốt nên không lùi bước trước sự gây khó dễ của người khác, đôi khi cứng rắn một chút cũng có thể khiến những kẻ không biết điều phải rút lui để bảo vệ lợi ích bản thân. Tài lộc: Việc thúc đẩy dự án không gặp nhiều trở ngại, cơ bản đều thu được lợi nhuận lý tưởng. Tình cảm: Cả hai đều muốn chung sống tốt đẹp, sẽ cố gắng nhường nhịn đối phương và ít khi soi mói nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, hành sự có nguyên tắc, không hành động tùy tiện gây rắc rối cho người khác. Sự nghiệp: An phận và làm việc theo kế hoạch, thực lực chuyên môn tốt nên không lùi bước trước sự gây khó dễ của người khác, đôi khi cứng rắn một chút cũng có thể khiến những kẻ không biết điều phải rút lui để bảo vệ lợi ích bản thân. Tài lộc: Việc thúc đẩy dự án không gặp nhiều trở ngại, cơ bản đều thu được lợi nhuận lý tưởng. Tình cảm: Cả hai đều muốn chung sống tốt đẹp, sẽ cố gắng nhường nhịn đối phương và ít khi soi mói nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, cảm thấy bị kìm kẹp, áp lực tinh thần bắt đầu nhiều hơn. Sự nghiệp: Khó có sự đột phá, khó khăn dường như không dễ giải quyết, việc tìm kiếm ngoại lực không đơn giản nên phải xem thời cơ có phù hợp hay không, nếu không thể một mình đối phó thì cũng vẫn phải cố gắng thực hiện. Tài lộc: Các dự án tăng thu giảm chi không dễ tìm được, môi trường chung khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn. Tình cảm: Bạn và nửa kia đều không có nhiều thời gian để trao đổi với nhau, lúc nào cũng bận rộn. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, cảm thấy bị kìm kẹp, áp lực tinh thần bắt đầu nhiều hơn. Sự nghiệp: Khó có sự đột phá, khó khăn dường như không dễ giải quyết, việc tìm kiếm ngoại lực không đơn giản nên phải xem thời cơ có phù hợp hay không, nếu không thể một mình đối phó thì cũng vẫn phải cố gắng thực hiện. Tài lộc: Các dự án tăng thu giảm chi không dễ tìm được, môi trường chung khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn. Tình cảm: Bạn và nửa kia đều không có nhiều thời gian để trao đổi với nhau, lúc nào cũng bận rộn. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết hôm nay hơi yếu, muốn tìm kiếm sự thay đổi nhưng năng lực chưa đủ để đột phá nên trong lòng thấy mệt mỏi. Sự nghiệp: Không có nhiều việc bản thân có thể tự quyết định, đa phần đều nghe theo sự sắp xếp của cấp trên và khách hàng, việc thúc đẩy dự án trong phạm vi hạn hẹp là một thử thách lớn. Tài lộc: Dự án muốn có lợi nhuận cần sự kết hợp của nhiều yếu tố, chỉ dựa vào sức mình là không đủ. Tình cảm: Đôi bên đều muốn sống bình yên, không muốn đối mặt hay giải quyết các mâu thuẫn. Sức khỏe: Áp lực tinh thần hơi lớn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết hôm nay hơi yếu, muốn tìm kiếm sự thay đổi nhưng năng lực chưa đủ để đột phá nên trong lòng thấy mệt mỏi. Sự nghiệp: Không có nhiều việc bản thân có thể tự quyết định, đa phần đều nghe theo sự sắp xếp của cấp trên và khách hàng, việc thúc đẩy dự án trong phạm vi hạn hẹp là một thử thách lớn. Tài lộc: Dự án muốn có lợi nhuận cần sự kết hợp của nhiều yếu tố, chỉ dựa vào sức mình là không đủ. Tình cảm: Đôi bên đều muốn sống bình yên, không muốn đối mặt hay giải quyết các mâu thuẫn. Sức khỏe: Áp lực tinh thần hơi lớn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá yếu, đừng nghĩ đến chuyện làm xong mọi việc ngay lập tức, phải theo trình tự từng bước mới được, nóng vội cũng vô ích. Sự nghiệp: Có quá nhiều việc cần xử lý và rất khẩn cấp, nhưng nếu làm loạn lên cũng không đạt tiêu chuẩn, lúc cần tỉ mỉ thì vẫn phải thực hiện nghiêm túc. Tài lộc: Việc tìm kiếm thời điểm thích hợp để vào cuộc là rất quan trọng, đừng quá nôn nóng. Tình cảm: Khi cãi vã dễ trở nên bất chấp mà nói ra những lời tổn thương, tốt nhất nên kiểm soát cảm xúc để không bị sụp đổ. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi thật tốt.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá yếu, đừng nghĩ đến chuyện làm xong mọi việc ngay lập tức, phải theo trình tự từng bước mới được, nóng vội cũng vô ích. Sự nghiệp: Có quá nhiều việc cần xử lý và rất khẩn cấp, nhưng nếu làm loạn lên cũng không đạt tiêu chuẩn, lúc cần tỉ mỉ thì vẫn phải thực hiện nghiêm túc. Tài lộc: Việc tìm kiếm thời điểm thích hợp để vào cuộc là rất quan trọng, đừng quá nôn nóng. Tình cảm: Khi cãi vã dễ trở nên bất chấp mà nói ra những lời tổn thương, tốt nhất nên kiểm soát cảm xúc để không bị sụp đổ. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi thật tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay bình thường, có quá nhiều người đưa ra ý kiến khiến bản thân trở nên mất phương hướng. Sự nghiệp: Cần xác định rõ lời của ai nên nghe, không phải ai nói gì cũng phải làm theo, nếu tin vào những lời chỉ đạo bừa bãi chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tài lộc: Nên lắng nghe những lời khuyên chuyên môn, đừng tin vào những tin đồn thất thiệt khác. Tình cảm: Cả hai đều muốn chiếm quyền chủ động trong mối quan hệ, việc giằng co qua lại không có lợi cho tình cảm. Sức khỏe: Chú ý vận động gân cốt một cách thích hợp là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay bình thường, có quá nhiều người đưa ra ý kiến khiến bản thân trở nên mất phương hướng. Sự nghiệp: Cần xác định rõ lời của ai nên nghe, không phải ai nói gì cũng phải làm theo, nếu tin vào những lời chỉ đạo bừa bãi chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tài lộc: Nên lắng nghe những lời khuyên chuyên môn, đừng tin vào những tin đồn thất thiệt khác. Tình cảm: Cả hai đều muốn chiếm quyền chủ động trong mối quan hệ, việc giằng co qua lại không có lợi cho tình cảm. Sức khỏe: Chú ý vận động gân cốt một cách thích hợp là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Thủy Bình hôm nay rất tốt, cảm thấy làm việc nhẹ nhàng, không còn tình trạng bị hối thúc. Sự nghiệp: Hành sự có tiêu chuẩn riêng, trạng thái tổng thể trở nên tốt hơn và thong dong hơn nhiều, đối nhân xử thế không kiêu ngạo cũng không hèn nhát, nói năng có điều lệ và chuyên nghiệp nên giành được sự tin tưởng của khách hàng. Tài lộc: Cứ thực hiện dự án theo kế hoạch là được, việc thu được lợi nhuận cơ bản không thành vấn đề. Tình cảm: Nửa kia có thể hỗ trợ về mặt cảm xúc cho bạn, có tâm sự hãy trò chuyện nhiều hơn sẽ thấy tốt hơn. Sức khỏe: Vận động điều độ để thư giãn thân tâm.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Thủy Bình hôm nay rất tốt, cảm thấy làm việc nhẹ nhàng, không còn tình trạng bị hối thúc. Sự nghiệp: Hành sự có tiêu chuẩn riêng, trạng thái tổng thể trở nên tốt hơn và thong dong hơn nhiều, đối nhân xử thế không kiêu ngạo cũng không hèn nhát, nói năng có điều lệ và chuyên nghiệp nên giành được sự tin tưởng của khách hàng. Tài lộc: Cứ thực hiện dự án theo kế hoạch là được, việc thu được lợi nhuận cơ bản không thành vấn đề. Tình cảm: Nửa kia có thể hỗ trợ về mặt cảm xúc cho bạn, có tâm sự hãy trò chuyện nhiều hơn sẽ thấy tốt hơn. Sức khỏe: Vận động điều độ để thư giãn thân tâm.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá tốt, làm việc không được gấp gáp, chậm mà chắc mới đạt được yêu cầu. Sự nghiệp: Đừng hoảng loạn khi hoàn thành nhiệm vụ, bản thân là người chịu trách nhiệm chính nên cần luôn giữ cảnh giác, không được để một sai sót nhỏ làm hỏng việc. Tài lộc: Chi tiêu nên lượng sức mà làm, vung tay quá trán hay không tiêu một đồng đều không phù hợp. Tình cảm: Thời gian ở bên bạn đời không nhiều nhưng sẽ tranh thủ trao đổi để tránh trở nên xa cách. Sức khỏe: Thích hợp bổ sung dinh dưỡng có lợi cho cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá tốt, làm việc không được gấp gáp, chậm mà chắc mới đạt được yêu cầu. Sự nghiệp: Đừng hoảng loạn khi hoàn thành nhiệm vụ, bản thân là người chịu trách nhiệm chính nên cần luôn giữ cảnh giác, không được để một sai sót nhỏ làm hỏng việc. Tài lộc: Chi tiêu nên lượng sức mà làm, vung tay quá trán hay không tiêu một đồng đều không phù hợp. Tình cảm: Thời gian ở bên bạn đời không nhiều nhưng sẽ tranh thủ trao đổi để tránh trở nên xa cách. Sức khỏe: Thích hợp bổ sung dinh dưỡng có lợi cho cơ thể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT