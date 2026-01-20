Harvard xếp hạng 12 loại rau củ tốt nhất cho sức khỏe của trẻ

Hà Nội

Sống Khỏe

Danh sách 12 loại rau củ được Đại học Harvard xếp hạng dưới đây chính là lựa chọn lý tưởng để cha mẹ bổ sung vào thực đơn hằng ngày cho con.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Đứng đầu bảng xếp hạng, súp lơ xanh nổi bật với sulforaphane – hợp chất sinh học giúp kích hoạt enzyme giải độc, bảo vệ ADN và ức chế sự phát triển của tế bào bất thường. Ngoài ra, loại rau này còn giàu vitamin C, K, B9, giúp giảm nguy cơ tim mạch, ngừa bệnh K và tăng cường miễn dịch.
Cải kale chứa dồi dào vitamin A, C, K, lutein, zeaxanthin và canxi thực vật. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, kale giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và hỗ trợ tim mạch, xương khớp, thị lực.
Rau chân vịt giàu folate, sắt, magie và nitrate tự nhiên giúp cải thiện tuần hoàn máu. Các flavonoids trong rau còn hỗ trợ bảo vệ hệ thần kinh, giảm mệt mỏi và tăng cường trí nhớ.
Cam, quýt, bưởi chứa nhiều vitamin C, hesperidin và flavonoids giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ thành mạch, giảm viêm và cải thiện làn da.
Việt quất, dâu tây giàu anthocyanins – chất chống oxy hóa mạnh liên quan mật thiết đến trí nhớ và chức năng não. Ăn quả mọng thường xuyên giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và bệnh tim mạch.
Cà chua giàu lycopene, chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, vitamin C và kali trong cà chua giúp ổn định huyết áp và tăng độ bền thành mạch.
Khoai lang cung cấp chất xơ, beta-carotene và vitamin B6, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và bảo vệ tế bào khỏi oxy hóa. Đây là nguồn năng lượng bền vững, hạn chế tích tụ mỡ thừa.
Xà lách chứa vitamin A, K, folate và lượng nước cao, giúp bổ sung dưỡng chất mà không làm tăng năng lượng nạp vào. Các chất chống oxy hóa trong xà lách hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm lão hóa.
Mùi tây giàu vitamin C, K, folate và apigenin – hợp chất hỗ trợ tim mạch và bảo vệ tế bào. Tinh dầu tự nhiên trong rau giúp lợi tiểu nhẹ, giảm đầy hơi và thanh lọc cơ thể.
Thuộc họ cải, cải rổ chứa vitamin C, K, canxi và glucosinolates giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào và hỗ trợ xương chắc khỏe.
Cải thảo giàu vitamin C, folate, kali và chất xơ. Hàm lượng nước cao giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Cải xoong chứa vitamin A, C, K, canxi và glucosinolates giúp chống oxy hóa mạnh, giải độc gan và tăng cường miễn dịch. Đây là một trong những loại rau được Harvard đánh giá cao nhất thế giới.
