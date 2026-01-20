Hot girl Hà Thành Lê Phương Anh đằm thắm trong tà áo dài

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trong bộ ảnh mới, Lê Phương Anh xuất hiện với tà áo dài truyền thống, toát lên vẻ đẹp đằm thắm, thanh lịch, đậm chất quý cô Hà Thành.

Trầm Phương
Những ngày cận Tết, rất nhiều cô nàng đã nhanh chóng gia nhập đường đua áo dài, mỗi người mỗi vẻ tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi trên mạng xã hội, trong đó có nàng hot girl Hà thành Lê Phương Anh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Lê Phương Anh lựa chọn thiết kế áo dài tông màu xanh cốm nhạt - một sắc màu gợi nhắc đến sự thanh tao và hơi thở của mùa xuân Hà Nội. (Ảnh: IGNV)
Chất liệu vải voan tơ mỏng nhẹ phối cùng các chi tiết thêu hoa nổi tỉ mỉ giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Khác với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo trước đây, lần này "hot girl Hà Thành" ghi điểm tuyệt đối bởi thần thái nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng đào tự nhiên kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa đầu giản dị giúp gương mặt cô trở nên thanh thoát và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong một không gian mang đậm màu sắc vintage với những mảng tường rêu phong, bàn gỗ mộc mạc và những vật dụng trang trí nhuốm màu thời gian. (Ảnh: IGNV)
Việc sử dụng chiếc quạt nan cầm tay không chỉ là đạo cụ mà còn là điểm nhấn giúp Phương Anh hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh người con gái xưa. (Ảnh: IGNV)
Những tia nắng tự nhiên len lỏi qua kẽ lá, phản chiếu lên tà áo dài thêu hoa tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo như những thước phim điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh (sinh năm 1997) từ lâu đã là cái tên quen thuộc với giới trẻ Hà Nội. Cô sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng không tì vết cùng phong cách thời trang đa dạng. (Ảnh: IGNV)
Dù thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hiện đại, cá tính, nhưng mỗi lần diện trang phục truyền thống như áo dài hay cổ phục, cô nàng đều khiến người hâm mộ bất ngờ bởi vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Phương Anh #áo dài #Hà Thành #thời trang #truyền thống #sắc đẹp

