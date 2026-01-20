Hà Nội

FBI cảnh báo gấp người dùng iPhone về nguy cơ nhắn tin

Số hóa

FBI cảnh báo gấp người dùng iPhone về nguy cơ nhắn tin

FBI khuyến cáo người dùng iPhone và Android cần thay đổi cách nhắn tin ngay lập tức, tránh SMS truyền thống để không bị tin tặc đánh cắp dữ liệu.

Thiên Trang (TH)
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo quan trọng về nguy cơ mất an toàn khi nhắn tin, đặc biệt với người dùng iPhone.
Theo FBI, dù smartphone ngày càng hiện đại, tin nhắn SMS truyền thống vẫn gần như không có lớp bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng.
Các chuyên gia an ninh mạng cho biết SMS rất dễ bị chặn, đọc lén hoặc can thiệp trong quá trình truyền tải qua mạng viễn thông.
Nguy cơ càng lớn hơn khi người dùng nhắn tin giữa iPhone và Android, bởi lớp mã hóa bảo mật sẽ không còn hiệu lực.
Ngay cả chuẩn RCS, vốn được xem là nâng cấp của SMS, cũng không được mã hóa đầu cuối khi giao tiếp liên nền tảng.
Trước thực tế này, FBI khuyến nghị người dùng chuyển sang các ứng dụng nhắn tin có mã hóa đầu cuối như Zalo, Messenger, WhatsApp hay Lotus Chat.
Với người dùng iPhone, việc tắt tùy chọn “Gửi dưới dạng tin nhắn văn bản” được xem là bước bảo vệ đơn giản nhưng rất cần thiết.
Cảnh báo của FBI cho thấy trong kỷ nguyên số, thay đổi thói quen nhắn tin là yếu tố then chốt để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Thiên Trang (TH)
#FBI #nhắn tin #iPhone #bảo mật #mã hóa #an ninh mạng

