Chu sa đỏ trong mộ cổ, hé lộ ẩn động trời của người Scythia

Các nhà khảo cổ tìm thấy chu sa đỏ trong mộ, mở ra hiểu biết mới về nghi thức chôn cất và sử dụng chất độc trong văn hóa cổ đại Scythia.

Khu nghĩa trang Chervony Mayak là một phần quan trọng của quần thể khảo cổ nằm trên bờ phải sông Dnipro thuộc vùng Kherson của Ukraine. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Kyiv.
Địa điểm này gắn liền với nền văn hóa Scythia muộn, phát triển mạnh mẽ trong khu vực từ thế kỷ thứ 2 đến giữa thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên.
Nghĩa trang này được O.V. Bodianski phát hiện và khai quật lần đầu tiên vào năm 1975, sau đó được E.A. Symonovich (1976–1977), O.O. Gei (1986–1988) và một nhóm nghiên cứu từ Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine dưới sự lãnh đạo của O.V. Symonenko thực hiện. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Kyiv.
Đến nay, các nghiên cứu do nhiều tổ chức khác nhau thực hiện đã phát hiện 177 ngôi mộ cổ tại nghĩa trang Chervony Mayak này. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Kyiv.
Gần đây nhất, các nhà khảo cổ học do Giáo sư Oleksandr Symonenko thuộc Viện Khảo cổ học Kyiv dẫn đầu đã xác định được những cục chu sa màu đỏ tươi trong ba ngôi mộ chứa hài cốt phụ nữ được chôn cất cách đây khoảng 2.000 năm trước. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Kyiv.
Thông qua phân tích chi tiết, các nhà khoa học đã xác nhận rằng, chất tạo màu này là chu sa – một loại sunfua thủy ngân nổi tiếng với màu đỏ rực rỡ và độc tính của nó. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Kyiv.
Sự hiện diện của chất màu độc hại này cho thấy các cộng đồng người Scythia cổ xưa đã sử dụng chu sa để làm chậm quá trình phân hủy, hoặc trung hòa vi khuẩn trong các nghi thức mai táng. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Kyiv.
Phát hiện này cũng đánh dấu trường hợp sử dụng chu sa đầu tiên được ghi nhận trong văn hóa Scythia muộn, được xác nhận bằng phân tích khảo cổ học. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Kyiv.
GALLERY MỚI NHẤT