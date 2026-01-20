Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mai anh đào khoe sắc tại làng K’Long K’Lanh, Lạc Dương

Du lịch

Mai anh đào khoe sắc tại làng K’Long K’Lanh, Lạc Dương

Mai anh đào nở đồng loạt tại làng K’Long K’Lanh, (xã Lạc Dương, Lâm Đồng) thu hút du khách dừng chân trên tuyến quốc lộ 27C nối Đà Lạt và Nha Trang.

Vân Giang/ Ảnh Dalattourist
Làng K’Long K’Lanh nằm trên quốc lộ 27C – tuyến đường nối TP Đà Lạt với TP Nha Trang, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 45–50km. Đây là khu dân cư chủ yếu của đồng bào K’Ho, với mật độ nhà ở thưa, bao quanh là đồi núi và rừng thông tự nhiên.
Làng K’Long K’Lanh nằm trên quốc lộ 27C – tuyến đường nối TP Đà Lạt với TP Nha Trang, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 45–50km. Đây là khu dân cư chủ yếu của đồng bào K’Ho, với mật độ nhà ở thưa, bao quanh là đồi núi và rừng thông tự nhiên.
Theo ghi nhận, mai anh đào tại khu vực K’Long K’Lanh thường nở từ cuối tháng 12 đến khoảng tháng 2 hằng năm, tùy điều kiện thời tiết.
Theo ghi nhận, mai anh đào tại khu vực K’Long K’Lanh thường nở từ cuối tháng 12 đến khoảng tháng 2 hằng năm, tùy điều kiện thời tiết.
Năm nay, hoa nở khá đồng đều, tập trung dọc hai bên quốc lộ 27C, các tuyến đường nội làng, ven nhà dân và khu vực gần suối, cầu nhỏ trong làng.
Năm nay, hoa nở khá đồng đều, tập trung dọc hai bên quốc lộ 27C, các tuyến đường nội làng, ven nhà dân và khu vực gần suối, cầu nhỏ trong làng.
Mai anh đào ở đây có thân cao, tán rộng, hoa màu hồng nhạt đến hồng đậm, nở thành chùm dày trên cành trơ lá. Khi nở rộ, sắc hoa nổi bật trên nền rừng xanh và địa hình đồi núi, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Lạc Dương khi xuân sắp về.
Mai anh đào ở đây có thân cao, tán rộng, hoa màu hồng nhạt đến hồng đậm, nở thành chùm dày trên cành trơ lá. Khi nở rộ, sắc hoa nổi bật trên nền rừng xanh và địa hình đồi núi, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Lạc Dương khi xuân sắp về.
Khác với một số điểm ngắm mai anh đào nổi tiếng tại trung tâm Đà Lạt, khu vực K’Long K’Lanh hiện chưa bị thương mại hóa mạnh. Khu vực này không có nhiều dịch vụ du lịch, quán cà phê hay điểm check-in được đầu tư bài bản. Du khách chủ yếu dừng xe ven đường, đi bộ chụp ảnh và tham quan trong thời gian ngắn.
Khác với một số điểm ngắm mai anh đào nổi tiếng tại trung tâm Đà Lạt, khu vực K’Long K’Lanh hiện chưa bị thương mại hóa mạnh. Khu vực này không có nhiều dịch vụ du lịch, quán cà phê hay điểm check-in được đầu tư bài bản. Du khách chủ yếu dừng xe ven đường, đi bộ chụp ảnh và tham quan trong thời gian ngắn.
Nhờ vậy, không gian làng vẫn giữ được sự yên tĩnh, sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường trong mùa hoa. Nhiều đoạn đường hoa nằm xen kẽ nhà ở, hàng rào, cầu dân sinh và ruộng vườn, phản ánh rõ nét đời sống vùng cao nguyên.
Nhờ vậy, không gian làng vẫn giữ được sự yên tĩnh, sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường trong mùa hoa. Nhiều đoạn đường hoa nằm xen kẽ nhà ở, hàng rào, cầu dân sinh và ruộng vườn, phản ánh rõ nét đời sống vùng cao nguyên.
Với vị trí nằm ngay trên quốc lộ 27C, làng K’Long K’Lanh là điểm dừng chân thuận tiện cho du khách di chuyển giữa Đà Lạt và Nha Trang trong mùa mai anh đào. Thời điểm chụp ảnh đẹp thường rơi vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh sáng dịu và ít phương tiện qua lại. Chính quyền địa phương và người dân khuyến cáo du khách dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, không bẻ cành, hái hoa, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cảnh quan chung của khu dân cư.
Với vị trí nằm ngay trên quốc lộ 27C, làng K’Long K’Lanh là điểm dừng chân thuận tiện cho du khách di chuyển giữa Đà Lạt và Nha Trang trong mùa mai anh đào. Thời điểm chụp ảnh đẹp thường rơi vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh sáng dịu và ít phương tiện qua lại. Chính quyền địa phương và người dân khuyến cáo du khách dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, không bẻ cành, hái hoa, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cảnh quan chung của khu dân cư.
K’Long K’Lanh phù hợp với những du khách yêu thích cảnh quan tự nhiên, muốn trải nghiệm một không gian yên tĩnh, khác với nhịp sống du lịch sôi động ở trung tâm Đà Lạt. Mùa mai anh đào tại đây không kéo dài lâu, thường chỉ đẹp trong khoảng vài tuần, do đó du khách cần theo dõi thời điểm nở hoa để có chuyến đi phù hợp.
K’Long K’Lanh phù hợp với những du khách yêu thích cảnh quan tự nhiên, muốn trải nghiệm một không gian yên tĩnh, khác với nhịp sống du lịch sôi động ở trung tâm Đà Lạt. Mùa mai anh đào tại đây không kéo dài lâu, thường chỉ đẹp trong khoảng vài tuần, do đó du khách cần theo dõi thời điểm nở hoa để có chuyến đi phù hợp.
Vân Giang/ Ảnh Dalattourist
#Hoa mai anh đào Lâm Đồng #Làng K’Long K’Lanh du lịch tự nhiên #Ngắm hoa không thương mại hóa #Điểm dừng chân quốc lộ 27C #Cảnh quan vùng cao mùa xuân #Du lịch sinh thái yên tĩnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT