Mỹ ra lệnh cách ly binh lính ở Hàn Quốc để đề phòng virus corona

Hiện tại, tổng quân số Mỹ đang đồn trú ở khu vực Hàn Quốc lên tới 25.000 quân. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã lên kế hoạch và thực hiện biện pháp cách ly quy mô nhỏ với một số binh lính. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo đó, các binh lính đóng quân ở Hàn Quốc đã từng đến Trung Quốc trong thời gian từ ngày 19/1 tới 2/2 vì bất cứ lý do gì sẽ đều bị cách ly. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thời gian này do là dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc, nhiều lính Mỹ đã tham gia các chuyến du lịch cùng gia đình mình tới đây khiến nguy cơ ủ bệnh và mang bệnh về Hàn Quốc là rất cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Như các phương án cách ly khác được cả thế giới sử dụng để đối phó với virus corona, quân đội Mỹ cho biết họ sẽ cách ly những quân nhân này trong thời gian 14 ngày. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong trường hợp người lính có biểu hiện sốt, tiêu chảy,... hoặc các triệu chứng khác của cảm cúm, họ sẽ được chuyển vào phòng cách ly đặc biệt để đảm bảo rằng virus sẽ không thể phát tán ra ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Môi trường quân đội dù luôn được coi là "sạch sẽ" và kỷ luật cao nhưng lại là một trong những môi trường dễ lây lan dịch bệnh nhất. Một vài loại bệnh đã tồn tại trong quân đội của rất nhiều quốc gia suốt hàng trăm năm nay như ghẻ lở, hắc lào,... vẫn luôn tồn tại bất chấp môi trường kỷ luật sạch sẽ này. Nguồn ảnh: Pinterest. Với các trại lính số lượng lớn, ăn ngủ, sinh hoạt và huấn luyện tập trung, virus corona sẽ rất dễ lây lan ở quy mô lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, giới quan sát cũng cho rằng đây là một hành động được Mỹ thực hiện để "trấn an" người dân Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc có thái độ cực kỳ tiêu cực với virus corona, thậm chí các chuyến bay sơ tán công dân nước này từ Trung Quốc về nước còn bị chính người Hàn Quốc chặn cửa sân bay, không cho công dân của họ từ Trung Quốc về nhà vì nỗi sợ dịch bệnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Vậy nên, khá dễ hiểu điều gì sẽ xảy ra khi một hoặc một vài binh lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc mắc virus corona trong cơn phẫn nộ và sự nhạy cảm đến cùng cực của người dân nước này hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest.

