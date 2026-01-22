Hà Nội

Sắp tìm thấy lăng mộ của nữ hoàng Ai Cập quyền lực?

Kho tri thức

Sắp tìm thấy lăng mộ của nữ hoàng Ai Cập quyền lực?

Theo Tiến sĩ Zahi Hawass, lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti nổi tiếng Ai Cập cổ đại có thể "sắp được tìm thấy".

Tâm Anh (theo Mail Online)
Được xem là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập thời cổ đại và cũng như một đại mỹ nhân, Nữ hoàng Nefertiti là vợ của Akhenaten - pharaoh trị vì từ năm 1353 trước Công nguyên đến năm 1336 trước Công nguyên. Bà còn là mẹ kế của pharaoh Tutankhamun. Ảnh: EPA.
Trong suốt nhiều năm qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực xác định vị trí lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti quyền lực và xinh đẹp nổi tiếng lịch sử Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pictures From History/Universal.
Mới đây, Tiến sĩ Zahi Hawass, nhà Ai Cập học và cựu Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập, cho biết "sắp" tìm ra lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti. Ông đưa ra dự đoán này trong một bộ phim tài liệu. Ảnh: OLIVER LANG / Staff via Getty Images.
Trong bộ phim tài liệu đó, Tiến sĩ Hawass tuyên bố đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti xuống một khu vực nhỏ ở phía đông Thung lũng các Vua. Ảnh: Cosmo Wenman, CC BY-NC-SA 3.0.
"Nếu tìm thấy lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti thì tôi nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi kết thúc sự nghiệp với khám phá quan trọng nhất về vị nữ hoàng vĩ đại nhất của Ai Cập - Nữ hoàng Nefertiti", Tiến sĩ Hawass chia sẻ. Ảnh: Chronicle via Alamy.
Theo Tiến sĩ Hawass, nếu tìm ra lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti thì đây sẽ có thể là khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ này. Ảnh: Universal Images Group / Contributor via Getty Images.
Là một trong những nhà khảo cổ học hàng đầu của Ai Cập, Tiến sĩ Hawass đã dành nhiều năm thực hiện các cuộc khai quật tại Thung lũng các Vua - khu nghĩa địa cổ xưa thường chôn cất các pharaoh và giới quý tộc Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: Rick Strange/Anka Agency International via Alamy.
Trước đây, nhóm của Tiến sĩ Hawass đã tìm thấy 2 ngôi mộ cổ, được đặt tên là KV 65 và KV 66, từng bị cướp phá từ lâu. Ảnh: Peter Horree via Alamy.
Hiện nhóm của Tiến sĩ Hawass đang khai quật một khu vực ở phía đông Thung lũng các Vua, gần lăng mộ của Hatshepsut - Nữ hoàng Ai Cập quyền lực trị vì từ năm 1479 trước Công nguyên đến năm 1458 trước Công nguyên. Ảnh: MA History, BA Ancient &amp; Modern History.
Tiến sĩ Hawass hy vọng khu vực này chính là nơi tọa lạc lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti mà giới khảo cổ tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Một khi lăng mộ của bà hoàng này được tìm thấy, những bí ẩn về cuộc đời và cái chết của Nefertiti sẽ có thể được giải mã. Ảnh: Staatliche Museen zu Berlin.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
