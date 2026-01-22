Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mái nhà cam rực hoa chùm ớt hút khách check-in giữa cao nguyên Di Linh

Du lịch

Mái nhà cam rực hoa chùm ớt hút khách check-in giữa cao nguyên Di Linh

Ngắm nhìn tiệm tạp hóa nhỏ ven đường Di Linh phủ kín hoa chùm ớt sặc sỡ, trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách mùa cao nguyên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đi ngang Quốc lộ 20 những ngày này đoạn qua xã Di Linh (Lâm Đồng), nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi bắt gặp một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường được bao trùm bởi sắc cam rực rỡ. Ảnh Nguyễn Vinh
Đi ngang Quốc lộ 20 những ngày này đoạn qua xã Di Linh (Lâm Đồng), nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi bắt gặp một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường được bao trùm bởi sắc cam rực rỡ. Ảnh Nguyễn Vinh
Cả ngôi nhà như chìm trong thác hoa chùm ớt đang vào mùa nở rộ, khiến không ít người phải giảm ga, dừng xe để ngắm nhìn và chụp ảnh. Ảnh Nè He Đà Lạt
Cả ngôi nhà như chìm trong thác hoa chùm ớt đang vào mùa nở rộ, khiến không ít người phải giảm ga, dừng xe để ngắm nhìn và chụp ảnh. Ảnh Nè He Đà Lạt
Giàn hoa chùm ớt cổ thụ phủ kín mặt tiền, đổ xuống thành từng lớp dày, tạo thành một “mái hoa” tự nhiên nổi bật giữa nền trời xanh cao nguyên. Ảnh Nguyễn Vinh
Giàn hoa chùm ớt cổ thụ phủ kín mặt tiền, đổ xuống thành từng lớp dày, tạo thành một “mái hoa” tự nhiên nổi bật giữa nền trời xanh cao nguyên. Ảnh Nguyễn Vinh
Dưới ánh nắng, những chùm hoa hình ống thon dài, màu cam rực lửa buông rủ mềm mại, mang đến khung cảnh vừa bình dị, vừa cuốn hút. Ảnh Nè He Đà Lạt
Dưới ánh nắng, những chùm hoa hình ống thon dài, màu cam rực lửa buông rủ mềm mại, mang đến khung cảnh vừa bình dị, vừa cuốn hút. Ảnh Nè He Đà Lạt
Chủ nhân của giàn hoa đặc biệt này là vợ chồng ông Hữu Thắng và bà Hà Thị Lánh. Được biết cây hoa chùm ớt được gia chủ trồng từ gần 20 năm trước, ban đầu chỉ là một giàn leo nhỏ để che mát. Qua thời gian, nhờ được chăm sóc đều đặn, cây lớn dần, lan rộng và phủ kín toàn bộ ngôi nhà. Ảnh Nè He Đà Lạt
Chủ nhân của giàn hoa đặc biệt này là vợ chồng ông Hữu Thắng và bà Hà Thị Lánh. Được biết cây hoa chùm ớt được gia chủ trồng từ gần 20 năm trước, ban đầu chỉ là một giàn leo nhỏ để che mát. Qua thời gian, nhờ được chăm sóc đều đặn, cây lớn dần, lan rộng và phủ kín toàn bộ ngôi nhà. Ảnh Nè He Đà Lạt
Về sau, ông bà mở tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh và giàn hoa chùm ớt cũng theo đó trở thành một phần không thể thiếu của ngôi nhà. Từ chỗ chỉ để làm cảnh, giàn hoa nay vô tình trở thành “điểm nhấn” độc đáo trên cung đường Quốc lộ 20 – tuyến đường huyết mạch nối TP HCM với Đà Lạt. Ảnh Nè He Đà Lạt
Về sau, ông bà mở tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh và giàn hoa chùm ớt cũng theo đó trở thành một phần không thể thiếu của ngôi nhà. Từ chỗ chỉ để làm cảnh, giàn hoa nay vô tình trở thành “điểm nhấn” độc đáo trên cung đường Quốc lộ 20 – tuyến đường huyết mạch nối TP HCM với Đà Lạt. Ảnh Nè He Đà Lạt
Hoa chùm ớt còn được gọi với nhiều cái tên khác như hoa xác pháo, hoa rạng đông. Đây là loài cây thân leo, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Hoa có hình ống, thon dài, trông tựa như quả ớt nhỏ với bốn cánh mềm, đầu hoa hơi cong, dài khoảng 7–8 cm. Ảnh Nè He Đà Lạt
Hoa chùm ớt còn được gọi với nhiều cái tên khác như hoa xác pháo, hoa rạng đông. Đây là loài cây thân leo, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Hoa có hình ống, thon dài, trông tựa như quả ớt nhỏ với bốn cánh mềm, đầu hoa hơi cong, dài khoảng 7–8 cm. Ảnh Nè He Đà Lạt
Điểm đặc biệt của loài hoa này là các chùm hoa mọc dày từ gốc, thân đến cành, tạo thành từng mảng lớn, khi nở rộ sẽ phủ kín cả giàn. Hoa chùm ớt thường nở từ tháng 1 đến tháng 4, đúng thời điểm cao nguyên bước vào mùa khô, nắng đẹp, rất thuận lợi cho du khách tham quan và chụp ảnh. Ảnh Nè He Đà Lạt
Điểm đặc biệt của loài hoa này là các chùm hoa mọc dày từ gốc, thân đến cành, tạo thành từng mảng lớn, khi nở rộ sẽ phủ kín cả giàn. Hoa chùm ớt thường nở từ tháng 1 đến tháng 4, đúng thời điểm cao nguyên bước vào mùa khô, nắng đẹp, rất thuận lợi cho du khách tham quan và chụp ảnh. Ảnh Nè He Đà Lạt
Không được quảng bá rầm rộ, cũng chẳng có bảng chỉ dẫn du lịch, thế nhưng tiệm tạp hóa phủ hoa chùm ớt vẫn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người đi ngang qua Di Linh. Từ dân phượt, nhiếp ảnh gia cho đến các gia đình trên hành trình lên Đà Lạt, ai cũng muốn lưu lại vài tấm hình kỷ niệm bên giàn hoa rực rỡ. Ảnh Nè He Đà Lạt
Không được quảng bá rầm rộ, cũng chẳng có bảng chỉ dẫn du lịch, thế nhưng tiệm tạp hóa phủ hoa chùm ớt vẫn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người đi ngang qua Di Linh. Từ dân phượt, nhiếp ảnh gia cho đến các gia đình trên hành trình lên Đà Lạt, ai cũng muốn lưu lại vài tấm hình kỷ niệm bên giàn hoa rực rỡ. Ảnh Nè He Đà Lạt
Khung cảnh càng thêm sinh động với những chiếc ghế nhựa cũ, quầy hàng tạp hóa giản dị phía sau màn hoa, hay hình ảnh người dân địa phương thong thả dừng xe trò chuyện – tất cả tạo nên một bức tranh đời sống rất “Di Linh”, rất cao nguyên. Ảnh Nè He Đà Lạt
Khung cảnh càng thêm sinh động với những chiếc ghế nhựa cũ, quầy hàng tạp hóa giản dị phía sau màn hoa, hay hình ảnh người dân địa phương thong thả dừng xe trò chuyện – tất cả tạo nên một bức tranh đời sống rất “Di Linh”, rất cao nguyên. Ảnh Nè He Đà Lạt
Nếu có dịp đi qua Quốc lộ 20 vào mùa hoa nở, du khách có thể ghé lại tiệm tạp hóa này để chụp ảnh, nghỉ chân ngắn. Tuy nhiên, nên giữ ý thức lịch sự, không bẻ hoa, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Ảnh Nguyễn Vinh
Nếu có dịp đi qua Quốc lộ 20 vào mùa hoa nở, du khách có thể ghé lại tiệm tạp hóa này để chụp ảnh, nghỉ chân ngắn. Tuy nhiên, nên giữ ý thức lịch sự, không bẻ hoa, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Ảnh Nguyễn Vinh
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hoa chùm ớt độc đáo #Điểm du lịch ven đường #Phong cảnh Di Linh mùa hoa #Ẩm thực và sinh hoạt vùng cao #Thú vui chụp ảnh mùa hoa #Ý nghĩa cảnh quan tự nhiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT