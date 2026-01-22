Hà Nội

Hé lộ biệt thự 10.000m2 tại Lâm Đồng của danh hài Hoàng Mập

Bất động sản

Cơ ngơi rộng 10.000m2 của danh hài Hoàng Mập ở Lâm Đồng tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm phong cách gần gũi thiên nhiên.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau nhiều năm tích cóp, danh hài Hoàng Mập đã trình làng cơ ngơi rộng 10.000m2 tại Lâm Đồng. Ảnh: FBNV
Thay vì chọn ồn ào nơi phố thị, Hoàng Mập đầu tư xây dựng khu nhà vườn rộng lớn tại Di Linh, Lâm Đồng. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi của Hoàng Mập là tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm phong cách gần gũi thiên nhiên cho cả gia đình hưởng thú điền viên. Ảnh: FBNV
Nam nghệ sĩ cho biết đã dành suốt 2 năm để đi lại giữa TP HCM và Lâm Đồng để trực tiếp giám sát quá trình thi công. Ảnh: FBNV
Với diện tích lên tới 10.000m2, danh hài Hoàng Mập ưu tiên không gian xanh với lối đi lát đá tự nhiên. Ảnh: FBNV
Các triền đồi ngập hoa và cây cảnh. Ảnh: FBNV
Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy biệt thự của Hoàng Mập sử dụng chất liệu gỗ và đá chủ đạo. Ảnh: FBNV
Khu nhà chính mang kiến trúc nhà sàn cách tân với hệ thống cột gỗ lớn, mái ngói trầm mặc, bậc thang bằng đá thô mộc...Ảnh: FBNV
Phòng tắm thiết kế mở, tường ốp đá tự nhiên và bồn tắm lớn. Ảnh: FBNV
Trong ngày chuẩn bị hoàn thiện nhà mới của Hoàng Mập, danh hài Việt Hương gửi tặng người anh thân thiết món quà ý nghĩa là bức tượng Phật bằng đá trắng nguyên khối. Ảnh: FBNV
Không gian sống đẹp như tranh vẽ. Ảnh: FBNV
