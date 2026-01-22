Hà Nội

Lý do du khách Việt lỡ cơ hội vào kim tự tháp Giza dù chi gần 100 triệu

Du lịch

Lý do du khách Việt lỡ cơ hội vào kim tự tháp Giza dù chi gần 100 triệu

Chi gần 100 triệu đồng đến Ai Cập, diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn lỡ trải nghiệm quan trọng nhất khi không thể vào trong kim tự tháp Giza vì thiếu vé đặt trước.

Vân Giang/ Ảnh FB Đỗ Khánh Vân
Mới đây, diễn viên Đỗ Khánh Vân thực hiện chuyến du lịch tới Ai Cập vùng đất gắn liền với những công trình cổ đại nổi tiếng bậc nhất thế giới. Theo chia sẻ, tổng chi phí cho hành trình này lên tới gần 100 triệu đồng, bao gồm các chặng bay quốc tế, nội địa cùng quãng thời gian di chuyển kéo dài khoảng hai ngày.
Khi đến quần thể kim tự tháp Giza, nữ du khách cho biết cô choáng ngợp trước vẻ đồ sộ và kỳ vĩ của công trình. Những khối đá khổng lồ tồn tại qua hàng nghìn năm lịch sử mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với hình ảnh từng thấy trên sách báo hay mạng xã hội. Kim tự tháp Giza hiện là kỳ quan duy nhất còn tồn tại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại.
Tuy nhiên, điều khiến chuyến đi của Khánh Vân trở nên dang dở là việc không thể bước vào bên trong kim tự tháp như dự định ban đầu. Nguyên nhân xuất phát từ việc tour du lịch không tiến hành đặt vé tham quan nội thất công trình trên hệ thống trực tuyến chính thức. Khi tới nơi, đoàn chỉ được phép tham quan khu vực bên ngoài.
Theo du khách, vé vào bên trong kim tự tháp có số lượng giới hạn và bắt buộc phải đặt trước. Việc mua vé bổ sung tại chỗ gần như không khả thi do mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển đã được sắp xếp từ trước.
Dù nhiều người cho rằng không gian bên trong "không có gì đặc biệt", với Khánh Vân, trải nghiệm bước vào kim tự tháp chính là mục tiêu lớn nhất của chuyến đi lần này.
Sự cố ngoài ý muốn khiến nữ du khách rút ra kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ lời khuyên tới những người có ý định du lịch Ai Cập.
Theo cô, du khách cần chủ động tìm hiểu kỹ lịch trình tour, đặc biệt là các điểm tham quan yêu cầu đặt vé trước để tránh bỏ lỡ trải nghiệm quan trọng.
Dù không thể vào trong kim tự tháp, Khánh Vân cho biết chuyến đi Ai Cập vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Cô ghi lại loạt hình ảnh bên kỳ quan cổ đại, trải nghiệm cưỡi lạc đà và tận hưởng không gian sa mạc rộng lớn.
Nữ diễn viên cũng cho rằng, nếu lựa chọn thời điểm vắng khách và linh hoạt trong di chuyển, du khách hoàn toàn có thể có những bức ảnh ấn tượng tại quần thể kim tự tháp Giza.
Vân Giang/ Ảnh FB Đỗ Khánh Vân
