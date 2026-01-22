Hà Nội

Khuôn mặt gỗ cổ xưa tiết lộ bí mật về nghi lễ của người Slav

Kho tri thức

Khuôn mặt gỗ cổ xưa tiết lộ bí mật về nghi lễ của người Slav

Phát hiện khuôn mặt gỗ 1.000 năm tuổi giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về nghi lễ trừ tà và chiến lược phòng thủ của người Slav thời Trung Cổ.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Theo đó, một khuôn mặt bằng gỗ 1.000 năm tuổi được phát hiện ở hồ Lednica giúp hé lộ những thông tin mới về các nghi lễ tâm linh của người Slav Thời Trung Cổ. Ảnh: @Đại học Nicolaus Copernicus.
Được tìm thấy trong một cuộc khai quật dưới nước, khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo này là một phần của thanh xà từng đỡ một thành lũy phòng thủ. Ảnh: @Đại học Nicolaus Copernicus.
Ngay cái nhìn đầu tiên, nó đã thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Nicolaus Copernicus. Ảnh: @Đại học Nicolaus Copernicus.
Khuôn mặt có kích thước chỉ dưới 13 cm x 10 cm. Ảnh: @Đại học Nicolaus Copernicus.
Không chỉ đơn thuần là một yếu tố trang trí mà nó còn là một tác phẩm mang tính biểu tượng được chế tác tỉ mỉ. Ảnh: @Đại học Nicolaus Copernicus.
Thanh gỗ này, một phần của công trình phòng thủ từ thời Mieszko I, đã bị nhấn chìm trong hồ Lednica, nhờ đó các chi tiết của nó được bảo tồn trong hơn một thiên niên kỷ. Ảnh: @Đại học Nicolaus Copernicus.
Các nhà khảo cổ tin rằng, khuôn mặt này có thể được tạo ra để phục vụ mục đích bảo vệ, có thể là một hình ảnh trừ tà, bảo vệ khu định cư khỏi các thế lực xấu xa. Ảnh: @Đại học Nicolaus Copernicus.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
