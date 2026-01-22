3 con giáp Phật Bà ban lộc, phút chốc đổi đời

Dù đã là bà mẹ 4 con, Joyce Phạm vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh cực kỳ trẻ trung và cuốn hút.
Một người đàn ông tìm thấy hơn 20.000 đồng xu bạc từ thế kỷ 12, mở ra kho báu lịch sử độc nhất vô nhị tại khu vực quanh Stockholm.
Nấm lọ tiêu (Myriostoma coliforme) là loài nấm hiếm với hình dạng kỳ lạ, từng khiến giới khoa học và người yêu thiên nhiên kinh ngạc.
Những gốc đào cổ thụ giá dao động từ vài triệu đến 20 - 30 triệu đồng thu hút sự quan tâm của người dân dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/1, Nhân Mã đang thuận lợi, nên cố gắng giải quyết chuyện tồn đọng ngay. Sư Tử nên phân tán đầu tư, đảm bảo nguồn thu.
Từng được nhà sáng lập Huawei ca ngợi và hưởng lương trăm nghìn USD, một kỹ sư vẫn bị đào thải, phơi bày mặt tối của văn hóa cạnh tranh khốc liệt.
Volvo EX60 với hàng loạt thông số ấn tượng với tầm hoạt động dẫn đầu phân khúc, khả năng sạc nhanh, nền tảng SPA3 hoàn toàn mới và bản Cross Country địa hình.
Vợ đạo diễn Victor Vũ trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ. Midu và ông xã trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM.
Chi gần 100 triệu đồng đến Ai Cập, diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn lỡ trải nghiệm quan trọng nhất khi không thể vào trong kim tự tháp Giza vì thiếu vé đặt trước.
Cơ ngơi rộng 10.000m2 của danh hài Hoàng Mập ở Lâm Đồng tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm phong cách gần gũi thiên nhiên.
Ngắm nhìn tiệm tạp hóa nhỏ ven đường Di Linh phủ kín hoa chùm ớt sặc sỡ, trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách mùa cao nguyên.
Phát hiện khuôn mặt gỗ 1.000 năm tuổi giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về nghi lễ trừ tà và chiến lược phòng thủ của người Slav thời Trung Cổ.
Ở tuổi 40, diễn viên Lê Phương không chỉ vững vàng trong sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc.
Theo Tiến sĩ Zahi Hawass, lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti nổi tiếng Ai Cập cổ đại có thể "sắp được tìm thấy".
Một viện nghiên cứu của Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang bước vào kỷ nguyên "cạn kiệt nguồn nước toàn cầu".
Mazda CX-5 2026 vừa chính thức ra mắt vào tháng 7/2025, cộng đồng yêu xe lại tiếp tục “dậy sóng” với hình ảnh phác họa bản off-road CX-5 Meridian Edition 2027.
Một cặp đôi tại Hà Lan bị tòa án tuyên hủy hôn vì sử dụng lời thề nguyện do ChatGPT soạn thảo, thiếu nội dung ràng buộc pháp lý bắt buộc.
Theon Design đã phục chế Porsche 911 thế hệ 964 với công suất/trọng lượng tốt hơn cả 992 GT3 RS, giá độ xe khoảng 562.000 USD (14,6 tỷ đồng, chưa gồm xe gốc).
Một studio và một nhiếp ảnh gia đăng tải những bức ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia.
Vốn gắn liền với hình ảnh nghiêm trang của xe công vụ, taxi hay xe cảnh sát tại Nhật Bản, Toyota Crown Sedan 2026 mới đây đã xuất hiện với diện mạo đầy mới lạ.