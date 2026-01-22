Hot face sao Việt: Vợ đạo diễn Victor Vũ trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ

Vợ đạo diễn Victor Vũ trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ. Midu và ông xã trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM.
Chi gần 100 triệu đồng đến Ai Cập, diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn lỡ trải nghiệm quan trọng nhất khi không thể vào trong kim tự tháp Giza vì thiếu vé đặt trước.
Cơ ngơi rộng 10.000m2 của danh hài Hoàng Mập ở Lâm Đồng tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm phong cách gần gũi thiên nhiên.
Ngắm nhìn tiệm tạp hóa nhỏ ven đường Di Linh phủ kín hoa chùm ớt sặc sỡ, trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách mùa cao nguyên.
Những con giáp này có phúc lớn, gặp nhiều may mắn, trúng lộc lớn và giàu có hơn người nhờ sự phù trợ của Phật Bà.
Phát hiện khuôn mặt gỗ 1.000 năm tuổi giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về nghi lễ trừ tà và chiến lược phòng thủ của người Slav thời Trung Cổ.
Ở tuổi 40, diễn viên Lê Phương không chỉ vững vàng trong sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc.
Theo Tiến sĩ Zahi Hawass, lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti nổi tiếng Ai Cập cổ đại có thể "sắp được tìm thấy".
Một viện nghiên cứu của Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang bước vào kỷ nguyên "cạn kiệt nguồn nước toàn cầu".
Mazda CX-5 2026 vừa chính thức ra mắt vào tháng 7/2025, cộng đồng yêu xe lại tiếp tục “dậy sóng” với hình ảnh phác họa bản off-road CX-5 Meridian Edition 2027.
Một cặp đôi tại Hà Lan bị tòa án tuyên hủy hôn vì sử dụng lời thề nguyện do ChatGPT soạn thảo, thiếu nội dung ràng buộc pháp lý bắt buộc.
Theon Design đã phục chế Porsche 911 thế hệ 964 với công suất/trọng lượng tốt hơn cả 992 GT3 RS, giá độ xe khoảng 562.000 USD (14,6 tỷ đồng, chưa gồm xe gốc).
Một studio và một nhiếp ảnh gia đăng tải những bức ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia.
Vốn gắn liền với hình ảnh nghiêm trang của xe công vụ, taxi hay xe cảnh sát tại Nhật Bản, Toyota Crown Sedan 2026 mới đây đã xuất hiện với diện mạo đầy mới lạ.
Với gu thời trang táo bạo, Túc Anh Hoa tiếp tục khẳng định sức hút của mình qua bộ ảnh dạo phố mới nhất, khiến người qua đường khó lòng rời mắt.
Diễn viên Quang Minh và Tăng Khánh Chi vừa khởi công xây nhà phố. Cặp đôi hiện tại có một cậu con trai chung.
Màn tái xuất mới nhất của nữ Tiktoker Quỳnh Bei đang trở thành tâm điểm bàn tán với vô vàn ý kiến trái chiều.
Mới đây, Linh Ka nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn trang phục mang hơi hướng sporty–chic, khéo léo để lộ phần nội y phối cùng áo khoác dáng rộng.
Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ, ông không phải là 'vua hài đất Bắc'. Ông còn phủ nhận là đại gia.
RINOA - nữ rapper nổi tiếng với hơn 400.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực “hot girl”.
Vườn quốc gia Kaziranga (Ấn Độ) là một trong những vùng đất hoang dã nổi bật nhất Nam Á, nơi nhiều loài vật quý hiếm sinh sống trong cảnh thiên nhiên ngoạn mục.