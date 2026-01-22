Hà Nội

Hot face sao Việt: Vợ đạo diễn Victor Vũ trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ

Giải trí

Vợ đạo diễn Victor Vũ trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ. Midu và ông xã trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 22/1: Vợ đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Tin tức sao Việt 22/1: Vợ đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Diễn viên Midu và ông xã trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Diễn viên Midu và ông xã trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Cựu người mẫu Đàm Thu Trang diện nguyên "cây" Dior bế con trai Sutin đi chơi. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Cựu người mẫu Đàm Thu Trang diện nguyên "cây" Dior bế con trai Sutin đi chơi. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Diva Hồng Nhung được khen nhuận sắc. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Diva Hồng Nhung được khen nhuận sắc. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Ca sĩ/diễn viên Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi được các fan lâu năm mừng sinh nhật bất ngờ. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh
Ca sĩ/diễn viên Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi được các fan lâu năm mừng sinh nhật bất ngờ. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh
Diễn viên Vân Trang khoe làn da mịn màng. Ảnh: FB Diễn viên Vân Trang
Diễn viên Vân Trang khoe làn da mịn màng. Ảnh: FB Diễn viên Vân Trang
Hoa hậu Giáng My diện áo tắm khoe dáng ở Sa Pa giữa cái lạnh 7 độ C. Ảnh: FB Giáng My
Hoa hậu Giáng My diện áo tắm khoe dáng ở Sa Pa giữa cái lạnh 7 độ C. Ảnh: FB Giáng My
Diễn viên Thuý Diễm xinh đẹp trong bộ ảnh đón Tết. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Diễn viên Thuý Diễm xinh đẹp trong bộ ảnh đón Tết. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
