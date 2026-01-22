Hà Nội

Bị Huawei sa thải, kỹ sư từng được khen phải đi quét rác

Số hóa

Từng được nhà sáng lập Huawei ca ngợi và hưởng lương trăm nghìn USD, một kỹ sư vẫn bị đào thải, phơi bày mặt tối của văn hóa cạnh tranh khốc liệt.

Thiên Trang (TH)
Câu chuyện về Lao Zhang, cựu kỹ sư Huawei từng được nhà sáng lập Nhậm Chính Phi khen ngợi, đang gây chấn động cộng đồng công nghệ châu Á.
Từ mức thu nhập khoảng 100.000 USD mỗi tháng, anh bị sa thải ở tuổi 35 và rơi vào cảnh phải làm công việc dọn vệ sinh lương khoảng 9 triệu đồng.
Trường hợp này phản ánh rõ nét triết lý quản trị “dưới không loạn, trên không an” và văn hóa “sói” nổi tiếng của Huawei.
Trong môi trường cạnh tranh cực đoan, một cá nhân quá nổi bật đôi khi lại trở thành mục tiêu bị đào thải khi không còn phù hợp với guồng máy.
Thực tế tại nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc cho thấy nhân sự lớn tuổi, lương cao dễ bị thay thế bằng lao động trẻ và rẻ hơn.
Sự việc cũng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp không phải là “gia đình”, nơi mọi cống hiến đều được đảm bảo lâu dài.
Văn hóa cạnh tranh bằng sự bất an có thể giúp doanh nghiệp tăng tốc ngắn hạn nhưng cũng kéo theo rủi ro mất nhân tài và sáng tạo.
Câu chuyện của Lao Zhang là lời cảnh tỉnh cho người lao động công nghệ về việc luôn chuẩn bị phương án dự phòng và không ngừng nâng cấp kỹ năng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Huawei #kỹ sư #sa thải #văn hóa cạnh tranh #nhân sự

