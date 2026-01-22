Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của Lê Phương ở tuổi 40

Hà Nội

Giải trí

Ở tuổi 40, diễn viên Lê Phương không chỉ vững vàng trong sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Lê Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn giàu cảm xúc trên cả truyền hình lẫn sân khấu kịch. Sở hữu lối diễn xuất chân thật và chiều sâu, cô luôn được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự nỗ lực không ngừng trong nghề.
Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Lê Phương từng trải qua không ít biến cố. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, cô có nhiều năm làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai Cà Pháo.
Sau 8 năm kết hôn với Trung Kiên - ông xã kém 7 tuổi, Lê Phương gặt hái nhiều thành công trong công việc và có cuộc sống hôn nhân viên mãn, con cái ngoan ngoãn và kinh tế ổn định.
Cách nhau 7 tuổi nhưng cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu, gắn kết.
Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là cách Trung Kiên yêu thương con riêng của vợ. Cà Pháo – con trai Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan coi Trung Kiên như cha ruột, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống.
Vợ chồng Lê Phương thường đưa các con đi chơi xa vào các dịp cuối tuần để thay đổi không khí, vun đắp tình cảm.
Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang ở giai đoạn rực rỡ nhất cả về ngoại hình lẫn tinh thần, khi sự viên mãn thể hiện rõ qua thần thái.
Ở thời điểm hiện tại, Lê Phương được đánh giá là một trong những nữ diễn viên duy trì phong độ ổn định của màn ảnh Việt. Vừa qua, cô nhận danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc tại một lễ trao giải gần đây.
Song song với sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp Lê Phương an tâm theo đuổi đam mê.
Chồng cô luôn đồng hành, chia sẻ và ủng hộ vợ trong công việc, tạo nên sự cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống riêng.
#Lê Phương #Lê Phương Trung Kiên #diễn viên Lê Phương

