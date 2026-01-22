Hà Nội

Nguy cơ 'phá sản nguồn nước' đe dọa cuộc sống toàn cầu

Nguy cơ 'phá sản nguồn nước' đe dọa cuộc sống toàn cầu

Một viện nghiên cứu của Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang bước vào kỷ nguyên "cạn kiệt nguồn nước toàn cầu".

Tâm Anh (theo Sciencealert, Unu.edu)
Viện Nghiên cứu Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc mạng lưới Liên hợp quốc mới công bố báo cáo cho thấy hàng thập kỷ sử dụng quá mức, ô nhiễm, tàn phá môi trường và áp lực khí hậu đã đẩy nhiều hệ thống nguồn nước vượt quá khả năng phục hồi. Ảnh: piyaset/Getty Images/Canva.
Viện Nghiên cứu Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc mạng lưới Liên hợp quốc mới công bố báo cáo cho thấy hàng thập kỷ sử dụng quá mức, ô nhiễm, tàn phá môi trường và áp lực khí hậu đã đẩy nhiều hệ thống nguồn nước vượt quá khả năng phục hồi. Ảnh: piyaset/Getty Images/Canva.
Theo báo cáo, đánh giá trên được "đưa ra như những lời cảnh báo về một tương lai vẫn có thể tránh được" khi thế giới đã bước vào một "giai đoạn mới". Ảnh: Ali Çobanoğlu/Getty Images/Canva.
Theo báo cáo, đánh giá trên được "đưa ra như những lời cảnh báo về một tương lai vẫn có thể tránh được" khi thế giới đã bước vào một "giai đoạn mới". Ảnh: Ali Çobanoğlu/Getty Images/Canva.
Nhóm tác giả của báo cáo đề xuất sử dụng một thuật ngữ thay thế là "sự phá sản nguồn nước" - một trạng thái mà việc sử dụng nước lâu dài vượt quá nguồn cung cấp và gây thiệt hại nghiêm trọng cho thiên nhiên đến mức không thể khôi phục lại mức độ trước đây một cách thực tế. Ảnh: Evans Ahorsu.
Nhóm tác giả của báo cáo đề xuất sử dụng một thuật ngữ thay thế là "sự phá sản nguồn nước" - một trạng thái mà việc sử dụng nước lâu dài vượt quá nguồn cung cấp và gây thiệt hại nghiêm trọng cho thiên nhiên đến mức không thể khôi phục lại mức độ trước đây một cách thực tế. Ảnh: Evans Ahorsu.
Điều này được phản ánh qua sự thu hẹp của các hồ lớn trên thế giới và số lượng ngày càng tăng các con sông lớn không chảy ra biển vào một số thời điểm trong năm. Ảnh: Loren Metzger, USGS.
Điều này được phản ánh qua sự thu hẹp của các hồ lớn trên thế giới và số lượng ngày càng tăng các con sông lớn không chảy ra biển vào một số thời điểm trong năm. Ảnh: Loren Metzger, USGS.
Theo thống kê, thế giới đã mất đi một lượng lớn đất ngập nước, với khoảng 410 triệu hecta, gần bằng diện tích Liên minh châu Âu, biến mất trong năm thập kỷ qua. Ảnh: Racaille1950, Wikimedia Commons.
Theo thống kê, thế giới đã mất đi một lượng lớn đất ngập nước, với khoảng 410 triệu hecta, gần bằng diện tích Liên minh châu Âu, biến mất trong năm thập kỷ qua. Ảnh: Racaille1950, Wikimedia Commons.
Khoảng 70% các tầng chứa nước ngầm chính được sử dụng cho nước uống và tưới tiêu cho thấy sự suy giảm dài hạn cùng với sự gia tăng các cuộc khủng hoảng "ngày 0", tức là những ngày mà nhu cầu vượt quá nguồn cung, trở thành tình trạng phổ biến. Ảnh: UNCCD/Mwangi Kirubi.
Khoảng 70% các tầng chứa nước ngầm chính được sử dụng cho nước uống và tưới tiêu cho thấy sự suy giảm dài hạn cùng với sự gia tăng các cuộc khủng hoảng "ngày 0", tức là những ngày mà nhu cầu vượt quá nguồn cung, trở thành tình trạng phổ biến. Ảnh: UNCCD/Mwangi Kirubi.
Các chuyên gia cho hay biến đổi khí hậu càng làm trầm trọng thêm vấn đề này, thúc đẩy sự biến mất của hơn 30% khối lượng sông băng trên thế giới kể từ năm 1970 và nguồn nước tan chảy theo mùa mà hàng trăm triệu người phụ thuộc vào. Ảnh: piyaset/Getty Images/Canva.
Các chuyên gia cho hay biến đổi khí hậu càng làm trầm trọng thêm vấn đề này, thúc đẩy sự biến mất của hơn 30% khối lượng sông băng trên thế giới kể từ năm 1970 và nguồn nước tan chảy theo mùa mà hàng trăm triệu người phụ thuộc vào. Ảnh: piyaset/Getty Images/Canva.
Kaveh Madani - Giám đốc của Viện Nghiên cứu Nước, Môi trường và Sức khỏe cho hay hậu quả hiện có thể được thấy rõ trên mọi lục địa có người sinh sống, nhưng không phải quốc gia nào cũng cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: rinnovabili.net.
Kaveh Madani - Giám đốc của Viện Nghiên cứu Nước, Môi trường và Sức khỏe cho hay hậu quả hiện có thể được thấy rõ trên mọi lục địa có người sinh sống, nhưng không phải quốc gia nào cũng cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: rinnovabili.net.
Tâm Anh (theo Sciencealert, Unu.edu)
#Nguy cơ cạn kiệt nguồn nước #Ảnh hưởng biến đổi khí hậu #Suy giảm nguồn nước ngầm #Tình trạng khủng hoảng nước toàn cầu

