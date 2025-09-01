Quân Nga giữ vững đầu cầu Shevchenko trong thành phố, củng cố Udachne

Quân đội Nga ở thành phố Pokrovsk giữ vững đầu cầu Shevchenko ở bên trong thành phố Pokrovsk; trong khi củng cố cứ điểm Udachne vừa chiếm được.
Mẫu xe SUV điện KIA Syros EV 2026 mới đây đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, xe vẫn giữ thiết kế giống bản xăng nhưng bổ sung lưới tản nhiệt kín.
Từ sáng sớm 1/9, nhiều người dân, du khách đã xếp hàng tại phố Hàng Cháo để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.
Từ 6h sáng ngày 1/9, tại khu vực nút giao Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Cửa Nam người dân đã ngồi đông kín chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.
Mẫu xe SUV Zeekr 9X của Trung Quốc sở hữu hệ thống âm thanh Naim được tích hợp với cấu hình 32 loa và 8 bộ rung gắn trong ghế, bố trí khắp khoang nội thất.
Máy bay không người lái SKAT 350M của Nga hướng dẫn tấn công xe tăng Abrams và xe Bradley của Ukraine do Mỹ sản xuất trên mặt trận tỉnh Sumy, Ukraine.
Một trong những máy tính mini có giá tốt nhất hiện nay có bộ xử lý Intel 3,6 GHz và hỗ trợ hai màn hình 4K chỉ với 140 đô la.
Hangx xe Honda đã công bố phiên bản màu mới cho mẫu cào cào địa hình CRF250 Rally 2025 tại Malaysia, với mức giá không thay đổi so với năm 2024.
Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine luồn sâu vào lãnh thổ Nga làm nhiệm vụ phá hoại, gây rối…nhưng bị Nga tiêu diệt, toán trưởng bị bắt làm tù binh.
Trồng cây lựu trong sân vườn không chỉ làm đẹp không gian, mà còn thu hút tài lộc, mang lại hòa khí, hạnh phúc và sự sung túc lâu bền.
Vết bớt không chỉ là dấu ấn cơ thể, mà trong phong thủy còn là biểu tượng được Phật điểm hóa, báo hiệu cuộc sống an yên, hạnh phúc viên mãn.
Từ loại quả dân dã ở quê, trám đen nay trở thành đặc sản lên tới hơn 200.000 đồng/kg, được dân thành phố ưa chuộng.
Lâm Thanh Nhã - diễn viên phim Mưa đỏ từng bán vé số, vác rơm thuê để phụ giúp gia đình từ khi còn nhỏ.
Đêm 31/8, rạng sáng ngày 1/9, người dân đã trải bạt, nylon, dựng lều ở khu vực nút giao Hàng Khay giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi hãy suy nghĩ tích cực, trải qua gian khó thì có thể nhận được kết quả như mong đợi.
Trịnh Kim Chi hòa chung không khí náo nức của dân tộc mừng đại lễ. Hà Anh cùng con gái diện áo dài đỏ, dạo phố phường Hà Nội chụp ảnh.
Ngôi nhà Hoa hậu Tiểu Vy mua tặng bố mẹ gồm 2 tầng, có cửa kính lớn đón ánh sáng, mặt tiền có hàng dây leo xanh mướt.
Bức phù điêu đầu người và rắn bao quanh trên tường 3.800 năm tuổi được phát hiện ở Peru gây xôn xao giới khảo cổ học Châu Mỹ.
SUV địa hình Tank 500 mới của GWM ra mắt với cả phiên bản plug-in hybrid PHEV và động cơ đốt trong, mang một số cải tiến ngoại hình và trang bị.
Trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, Khả Ngân vào vai bác sĩ yêu đại úy do Song Luân đóng. Mới đây, khoảnh khắc hội ngộ giữa hai diễn viên gây chú ý.
Lưới cửa sổ La Mã hiếm hoi được các nhà khảo cổ tìm thấy còn nguyên vẹn ở Mérida, Tây Ban Nha.