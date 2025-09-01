Hà Nội

Quân Nga giữ vững đầu cầu Shevchenko trong thành phố, củng cố Udachne

Quân đội Nga ở thành phố Pokrovsk giữ vững đầu cầu Shevchenko ở bên trong thành phố Pokrovsk; trong khi củng cố cứ điểm Udachne vừa chiếm được.

Tiến Minh
Ngày 27/8, trên hướng mặt trận Pokrovsk, ở phía tây tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã kiểm soát khu định cư Leontovychi, nằm ở khu vực ngoại ô phía nam thành phố Pokrovsk. Tin tức này như một quả bom nổ, gây chấn động lớn trên chiến trường.
Khu định cư này có vị trí chiến lược, nằm ở phía bên trái của khu vực nhô ra ở phía nam thành phố; như vậy quân đội Nga (RFAF) về cơ bản đã mở rộng khu vực cửa mở để tiến vào thành phố. Hơn nữa, việc Nga chiếm được một nhà ga đường sắt quan trọng, đồng nghĩa với việc họ có thể sử dụng tuyến đường này để tấn công và đảm bảo hỗ trợ hậu cần đáng tin cậy.
Trước đây, một số nguồn tin đáng tin cho rằng, quân Nga đã bị đánh bật khỏi trung tâm thành phố Pokrovsk, do quân đội Ukraine (AFU) đã ngừng công bố các đoạn phim chiến đấu từ khu vực này. Tuy nhiên, các bản đồ mới được công bố cho thấy, RFAF không chỉ củng cố được khu vực đầu cầu, mà còn mở rộng thêm khu vực chiếm đóng trong thành phố.
Truyền thông Ukraine dường như đã hình thành một thói quen trong việc công bố thông tin: đầu tiên, quân Nga tấn công và chiếm được nhiều vị trí, sau đó cuộc phản công của Ukraine thất bại, và rồi AFU tuyên bố giành chiến thắng chưa từng có, điều mà một số nhà làm bản đồ tin là đúng, nhưng rồi phát hiện ra quân Nga vẫn còn ở đó.
Những thông tin mơ hồ và gây hiểu lầm này không chỉ ảnh hưởng đến sự hiểu biết của thế giới bên ngoài về tình hình chiến trường, mà còn phản ánh vị thế bị động của quân đội Ukraine trên chiến trường; đặc biệt là những chiến trường trọng điểm.
Giờ đây, thông tin nội bộ về các cuộc giao tranh bên trong thành phố Pokrovsk đã liên tục xuất hiện trên mạng Internet, tiết lộ rằng quân Nga đã thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trong thành phố. Những đoạn video về AFU phải huy động xe tăng Leopard 2, để tấn công quân Nga ẩn nấp trong thành phố, đã khẳng định việc “bao vây và tiêu diệt nhóm người Nga” của AFU là không chính xác.
Kênh Rybar của Nga đưa tin, trong vài ngày qua, quân Nga đã thiết lập một tiền đồn vững chắc ở khu vực giữa phố Yevoropeska và phố Shevchenko, trong khi quân Ukraine đang tích cực phòng thủ các quận phía đông xung quanh nhà ga và bệnh viện thành phố.
Chìa khóa giữ thành phố của AFU hiện nay, nằm ở việc tấn công và phòng thủ các cơ sở đường sắt ở phía bắc tiền tuyến của RFAF ở Pokrovsk; nếu các cơ sở này bị chiếm, quân Ukraine có thể bị mắc kẹt ở phía đông Pokrovsk và bị đánh bật khỏi thành phố.
Quân đội Nga đã vận dụng linh hoạt và đa dạng về chiến thuật đáng kinh ngạc tại Pokrovsk. Sau khi chiếm được khu định cư Leontovychi, quân Nga đã có thể đưa xe tăng lên tàu hỏa và bố trí các khẩu đội pháo di động trên tàu, để hỗ trợ hỏa lực cho cuộc tấn công, mà không còn phải quá lo lắng về mìn.
Hơn nữa, UAV FPV khó có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho đường ray, khiến chúng không thể ngăn chặn tác động của các khẩu đội thiết giáp. Chiến thuật này đã được RFAF áp dụng trên nhiều chiến trường trước đây và đạt được kết quả tốt; thể hiện đầy đủ khả năng học hỏi và thích nghi trong chiến tranh của RFAF, phát triển các chiến thuật và chiến lược hiệu quả dựa trên các tình huống chiến trường khác nhau.
Trên hướng tây nam Pokrovsk, giao tranh cũng diễn ra ác liệt. Kênh Readovka cho biết, quân Nga phá vỡ tuyến phòng thủ của AFU tại khu mỏ Udachny và chiếm được ngôi làng quan trọng này, nơi AFU đã trụ vững trong hơn 6 tháng liên tục.
Cụ thể, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đã chính thức đánh sập phòng tuyến của quân Ukraine tại Udachne sau khi phát động tấn công từ tháng 1. Đáng chú ý, trong suốt 6 tháng qua, AFU không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ một cách thụ động.
Vào mùa xuân, Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, họ định kỳ tổ chức phản công bằng một nhóm cơ giới, để ngăn chặn việc thất thủ tại khu định cư có vai trò chiến lược này. Toàn bộ nửa đầu mùa xuân năm nay, tại Udachne đã diễn ra các trận giao tranh ác liệt giữa hai bên, để giành ngôi làng.
Quân Ukraine tại Udachne không rút lui và bất chấp tổn thất, họ vẫn kiên trì bám trụ. Nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi, khi RFAF dồn lực lượng và hỏa lực vào khu vực, khiến Udachne thất thủ. Udachne không chỉ là mỏ than lớn, mà còn bao phủ các tuyến đường tiếp cận đường cao tốc E50 nối Pokrovsk và Pavlograd.
Tuy nhiên, do mối đe dọa từ phía bắc đối với cả huyết mạch này và các tuyến đường tiếp tế thay thế ở Pokrovsk và Mirnograd ngày càng rõ ràng, nên việc AFU tìm mọi cách để giữ Udachne là điều vô nghĩa và họ sẽ không thể có lực lượng bổ sung để tiếp tục phòng thủ khi cần thiết cho các hướng Konstantinovka và Dobropolye.
Với việc chiếm được Udachny, Tập đoàn quân số 2 RFAF sẽ có nhiều cơ hội để hợp lực với Tập đoàn quân số 51, đang hoạt động trên các tuyến đường tiếp cận làng Grishino. Dù vậy, chiến dịch tiềm tàng này của quân Nga, khó có thể tiến về phía bắc ngay lập tức.
Xét cho cùng, phía sau Udachny là mỏ Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya với những bãi đất thải của quá trình khai mỏ. Các công trình kỹ thuật của bãi thải là công sự mà quân Ukraine có thể tận dụng lợi thế về địa hình, địa vật để chiến đấu, vì đơn giản là họ không có công sự dã chiến nào khác ở phía tây Pokrovsk.
Do đó, rất có thể Tập đoàn quân số 2 RFAF sẽ từ đầu cầu Udachne, tiến về phía tây với mục tiêu chiếm Novopodgorodny và Molodetsky. Với mục đích là tránh mỏ Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya, giúp họ chuyển hướng tấn công về phía bắc tới Sergeyevka. Với địa hình có nhiều điểm cao và những đường bình độ bằng phẳng, sẽ hỗ trợ nhiều cho lính xung kích Nga. (nguồn ảnh Rybar, Military Review, Liveuamap, Ukrinform).
Tiến Minh
Sohu
