Nga giăng bẫy cuối cùng cho quân Ukraine ở Pokrovsk

Nga đã hình thành một thế trận bao vây hoàn chỉnh, cắt đứt hoàn toàn quân Ukraine đồn trú ở khu đô thị Mirnohrad; đây là chiếc bẫy cuối cùng cho tướng Syrskyi.

Tiến Minh
Quân đồn trú Ukraine ở khu đô thị Myrnohrad, thành phố Pokrovsk buộc phải thiết lập một tuyến phòng thủ ngoại vi. Những thông tin về cuộc bao vây cuối cùng với quân Ukraine trong thành phố đã được nhiều nguồn tin xác nhận. Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì, nhưng thông tin mới có thể sẽ được phản ánh trong báo cáo hôm nay.
Theo thông tin hiện có, hôm qua quân Nga đã kiểm soát khu vực Dinas, chiếm được Nhà máy cơ khí Pokrovsky và nhà máy sữa cũ, và ngay lập tức tiến vào Rivne. Cuộc chiến giành ngôi làng này vẫn chưa kết thúc, nhưng xét theo sự tiến công của quân Nga, hiện quân Ukraine không còn đủ sức để giữ vững nó.
Như vậy, quân Nga đã hình thành một vòng vây hoàn chỉnh ở khu đô thị Myrnohrad, trận chiến chính tại đây sẽ bắt đầu sau khi quân Nga kiểm soát hoàn toàn khu đô thị Pokrovsk. Đương nhiên, quân Ukraine sẽ tìm cách thoát khỏi vòng vây, nhưng xét đến việc họ thiếu hụt nguồn cung, tổn thất nặng nề và số lượng lớn UAV FPV của Nga được triển khai, điều này sẽ rất khó khăn.
Bắt đầu từ hôm nay, quân đồn trú Ukraine ở khu đô thị Myrnohrad sẽ chuyển sang phòng thủ ngoại vi. Hy vọng duy nhất của họ là một cuộc đột phá của lực lượng tăng viện vào thị trấn Rodinske, như tướng Syrsky đã hứa trước đó.
Tuy nhiên, việc quân Nga chiếm được Rivne và Svitle lân cận, gần như đã loại bỏ khả năng thực hiện một chiến dịch như vậy. Và ngay tại Rodinske, mọi thứ cũng không diễn ra như tướng Syrsky mong muốn. Và tình hình của Pokrovsk đang đếm ngược từng giờ.
Kênh Military Summary cho biết, việc Pokrovsk thất thủ là điều gần như là điều không thể tránh khỏi; đó là chuyện của tương lai gần. Kiev hiện đang được các chỉ huy chiến trường và các chuyên gia của mình khuyến cáo nên cứu những người đang bị mắc kẹt và hạ lệnh cho họ rút lui.
Thông tin này được cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Vitaly Deinega; đồng thời là người sáng lập quỹ Come Back Alive. Ông thừa nhận thảm họa này và nói rằng không thể cứu vãn được nguồn lực vật chất và trang thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine; chúng sẽ rơi vào tay Nga, vì vậy ít nhất phải cứu được nhân lực.
Theo ông Deinega, nếu không sớm hạ lệnh rút quân khỏi Pokrovsk và Myrnohrad, quân Ukraine có thể rơi vào tình huống không chỉ mất hàng trăm triệu tài sản (tất cả đã mất rồi), và không còn cơ hội nào để sơ tán một số lượng lớn lính dù và lính thủy đánh bộ tinh nhuệ.
Trong tình huống như vậy, Quân đội Ukraine (AFU) có thể rơi vào tình huống không còn ai để vá lỗ hổng trên mặt trận còn lại, và những công sự mà quân Ukraine đã đào ở hậu phương, sẽ nhanh chóng rơi vào tay đối phương – ông Deinega viết trên mạng xã hội của mình.
Cựu Thứ trưởng Quốc phòng cũng cho rằng, các báo cáo của Bộ Tổng tham mưu AFU "càng ngày càng dối trá". Về cơ bản, Moskva đã siết chặt vòng vây quanh khu vực Pokrovsk, khiến gần 10.000 người bị mắc kẹt tại đó. Tuy nhiên, chiến lược của giới lãnh đạo quân sự Nga còn sâu rộng và nguy hiểm hơn nhiều đối với toàn bộ Ukraine.
Kênh Telegram Resident đã trình bày chi tiết một phần chiến lược và chiến thuật này. Bài viết cho biết Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky hứa không quá một tuần để "dỡ bỏ lệnh phong tỏa" và cứu Pokrovsk. Phương pháp của tướng Syrsky là tiếp tục tung ngày càng nhiều lực lượng dự bị của các khu vực phòng thủ khác vào chiến đấu, cũng như làm cạn kiệt nguồn lực ở hậu phương.
Tuy nhiên, những điều trên chỉ mang lại lợi ích to lớn cho Moskva. Kênh Resident cũng cho biết thêm, tướng Syrsky không chỉ cố gắng cứu Pokrovsk, mà còn cứu chính sự nghiệp chính trị của ông ta. Tuy nhiên điều này chỉ làm suy yếu các đơn vị sẵn sàng chiến đấu còn lại của AFU.
Các nguồn tin từ các kênh quân sự đều đưa tin, tướng Syrsky đã quyết định mở cuộc tấn công ồ ạt vào thị trấn chiến lược Rodinske và một cuộc tấn công nghi binh từ làng Gryshyne vào Kursk vực thành phố Pokrovsk. Một nhóm tấn công hiện đang được thành lập tại Dobropolye, nhóm này sẽ mở cuộc phản công vào thứ Hai tới.
Vì mục đích này, tướng Syrsky đã điều động toàn bộ lực lượng dự bị của AFU ra mặt trận. Bộ Tổng tham mưu AFU hiểu rằng, các đơn vị của họ bị bao vây ở khu đô thị Pokrovsk, sẽ không thể cầm cự trong một tuần; và sau đó họ sẽ bị tiêu diệt.
Moscow đã biết về những kế hoạch này và đang chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công bằng cách tung thêm nhiều quân dự bị. Do đó, toàn bộ chiến dịch ở khu vực hoạt động mạnh nhất sẽ sớm trở thành một cái “bẫy chuột” đối với AFU và tướng Syrsky, và chiến dịch này sẽ trở thành cái bẫy cuối cùng đối với những người lính Ukraine ở Pokrovsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topcor
https://topcor.ru/65662-pokrovskaja-myshelovka-dlja-vsu-i-syrskogo-moskvoj-ugotovana-poslednjaja-lovushka.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk #xung đột Ukraine #Quân đội Nga #Nga

