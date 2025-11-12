Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga kiểm soát hoàn toàn khu đô thị Pokrovsk, quân Ukraine ngừng kháng cự

Quân sự

Nga kiểm soát hoàn toàn khu đô thị Pokrovsk, quân Ukraine ngừng kháng cự

Tuyến phòng thủ cuối cùng của quân Ukraine ở khu đô thị Pokrovsk đã thất thủ và quân Ukraine đã ngừng kháng cự, để rút về khu đô thị Myrnohrad chờ giải vây.

Tiến Minh
Kênh RVvoenkory của Nga, ngày 10/11 cho biết, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công Pokrovsk-Mirnograd. Đến tối ngày 9/11, quân Nga đã tiến đến phố Nakhimov, ở phía đông khu đô thị Pokrovsk và đồng thời tiến vào làng Rivne.
Kênh RVvoenkory của Nga, ngày 10/11 cho biết, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công Pokrovsk-Mirnograd. Đến tối ngày 9/11, quân Nga đã tiến đến phố Nakhimov, ở phía đông khu đô thị Pokrovsk và đồng thời tiến vào làng Rivne.
Bước tiến này đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tuyến phòng thủ còn lại của Quân đội Ukraine (AFU) ở phía bắc Pokrovsk và quân Nga đã tiến ra ngoài vùng ngoại ô phía đông bắc của thành phố, tức là ở phía đông tuyến đường sắt; về cơ bản xác định ranh giới thành phố trong khu vực này.
Bước tiến này đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tuyến phòng thủ còn lại của Quân đội Ukraine (AFU) ở phía bắc Pokrovsk và quân Nga đã tiến ra ngoài vùng ngoại ô phía đông bắc của thành phố, tức là ở phía đông tuyến đường sắt; về cơ bản xác định ranh giới thành phố trong khu vực này.
Quan sát trên chiến trường cho thấy, không có cuộc rút lui hàng loạt nào của quân Ukraine khỏi Pokrovsk được ghi nhận, có thể kết luận rằng phần lớn lực lượng quân phòng thủ Ukraine trong thành phố đã bị RFAF tiêu diệt. Một số di chuyển theo tuyến đường duy nhất có thể, để đến phía tây Myrnohrad; nhưng cuối cùng là vô vọng.
Quan sát trên chiến trường cho thấy, không có cuộc rút lui hàng loạt nào của quân Ukraine khỏi Pokrovsk được ghi nhận, có thể kết luận rằng phần lớn lực lượng quân phòng thủ Ukraine trong thành phố đã bị RFAF tiêu diệt. Một số di chuyển theo tuyến đường duy nhất có thể, để đến phía tây Myrnohrad; nhưng cuối cùng là vô vọng.
Trong khi đó, khu vực phía đông Myrnohrad đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Kênh RVvoenkory cho biết, AFU đã triển khai sáu lữ đoàn để bảo vệ Pokrovsk trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các quân số các lữ đoàn này phần lớn đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong cuộc phản công bất thành, ở phía nam Pokrovsk, dưới sự chỉ huy của tướng Drapatiy.
Trong khi đó, khu vực phía đông Myrnohrad đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Kênh RVvoenkory cho biết, AFU đã triển khai sáu lữ đoàn để bảo vệ Pokrovsk trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các quân số các lữ đoàn này phần lớn đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong cuộc phản công bất thành, ở phía nam Pokrovsk, dưới sự chỉ huy của tướng Drapatiy.
Nhưng vậy, AFU có thể đã bị loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục nghìn quân trong nỗ lực bảo vệ Pokrovsk. Kể từ tháng 5/2025, chỉ riêng quan sát bằng mắt thường (từ UAV và các nguồn khác), RFAF đã "đóng gói" ít nhất 1.200 xe quân sự, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và các loại xe chiến đấu bọc thép khác gần Pokrovsk.
Nhưng vậy, AFU có thể đã bị loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục nghìn quân trong nỗ lực bảo vệ Pokrovsk. Kể từ tháng 5/2025, chỉ riêng quan sát bằng mắt thường (từ UAV và các nguồn khác), RFAF đã "đóng gói" ít nhất 1.200 xe quân sự, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và các loại xe chiến đấu bọc thép khác gần Pokrovsk.
Con số này tương đương với tổng viện trợ xe bọc thép một năm từ các quốc gia như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Đức. Hiện tại, RFAF đang tiến hành đợt tổng tấn công cuối cùng, nhằm loại bỏ các ổ kháng cự cục bộ ở phía bắc Pokrovsk, và đang tiến hành hợp lực ở phía tây Myrnohrad để hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ khu vực.
Con số này tương đương với tổng viện trợ xe bọc thép một năm từ các quốc gia như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Đức. Hiện tại, RFAF đang tiến hành đợt tổng tấn công cuối cùng, nhằm loại bỏ các ổ kháng cự cục bộ ở phía bắc Pokrovsk, và đang tiến hành hợp lực ở phía tây Myrnohrad để hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ khu vực.
Kênh Military Summary cho biết, RFAF tiếp tục tiêu diệt quân Ukraine ở Pokrovsk theo đúng kịch bản vạch sẵn ở mặt trận Pokrovsk-Mirnograd. Hiện tại, quân Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk, hoàn tất việc tiêu diệt quân Ukraine ở khu vực trung tâm và tây bắc.
Kênh Military Summary cho biết, RFAF tiếp tục tiêu diệt quân Ukraine ở Pokrovsk theo đúng kịch bản vạch sẵn ở mặt trận Pokrovsk-Mirnograd. Hiện tại, quân Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk, hoàn tất việc tiêu diệt quân Ukraine ở khu vực trung tâm và tây bắc.
Đồng thời, quân Nga đã mở rộng vùng kiểm soát của họ tại khu đô thị Myrnograd tại khu vực phố Sobornaya, nơi chia thành phố thành hai nửa phía đông và phía tây.
Đồng thời, quân Nga đã mở rộng vùng kiểm soát của họ tại khu đô thị Myrnograd tại khu vực phố Sobornaya, nơi chia thành phố thành hai nửa phía đông và phía tây.
Kênh Readovka cho biết, hai cánh quân Nga đang tiến về phía nhau; một cánh đang tiến từ khu đô thị Pokrovsk, nơi họ đã kiểm soát được hơn 90%, trong khi cánh còn lại đang tiến từ khu đô thị Myrnograd. Hai lực lượng tấn công của Nga chỉ còn cách khoảng vài km nữa là hợp nhất lực lượng dọc theo trục trung tâm của cụm Pokrovsk-Mirnograd.
Kênh Readovka cho biết, hai cánh quân Nga đang tiến về phía nhau; một cánh đang tiến từ khu đô thị Pokrovsk, nơi họ đã kiểm soát được hơn 90%, trong khi cánh còn lại đang tiến từ khu đô thị Myrnograd. Hai lực lượng tấn công của Nga chỉ còn cách khoảng vài km nữa là hợp nhất lực lượng dọc theo trục trung tâm của cụm Pokrovsk-Mirnograd.
Một khi đạt được sự kết nối này, tàn dư của đồn trú quân Ukraine bị bao vây cũng sẽ bị chia cắt thành hai phần - phía bắc và phía nam. Một người lính Nga, mật danh "Shmel", người tham gia chiến đấu ở Pokrovsk, đã cho biết: Chúng tôi đến đầu một con phố ở tây bắc Pokrovsk. Tôi thấy một tấm biển trên tường có dòng chữ "Phố Zapadnikov Ukrainy".
Một khi đạt được sự kết nối này, tàn dư của đồn trú quân Ukraine bị bao vây cũng sẽ bị chia cắt thành hai phần - phía bắc và phía nam. Một người lính Nga, mật danh "Shmel", người tham gia chiến đấu ở Pokrovsk, đã cho biết: Chúng tôi đến đầu một con phố ở tây bắc Pokrovsk. Tôi thấy một tấm biển trên tường có dòng chữ "Phố Zapadnikov Ukrainy".
Kênh RVvoenkor dẫn báo cáo tác chiến ngày 10/11 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "RFAF đã giành được khu vực Gnativka gần Pokrovsk. Trong quá trình bao vây các đơn vị của AFU, tại khu đô thị Pokrovsk, Trung đoàn bộ binh cơ giới 1435 thuộc Tập đoàn quân số 2 đã giải tỏa Gnativka khỏi quân Ukraine".
Kênh RVvoenkor dẫn báo cáo tác chiến ngày 10/11 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "RFAF đã giành được khu vực Gnativka gần Pokrovsk. Trong quá trình bao vây các đơn vị của AFU, tại khu đô thị Pokrovsk, Trung đoàn bộ binh cơ giới 1435 thuộc Tập đoàn quân số 2 đã giải tỏa Gnativka khỏi quân Ukraine".
Kênh Rybar cho biết thêm, RFAF ở phía đông bắc Pokrovsk, đã đẩy lùi 7 cuộc phản kích của AFU từ khu vực làng Gryshyne, để giải vây cho các đơn vị bị mắc kẹt trong "vạc dầu". Quân Nga cũng đã ngăn chặn 2 nỗ lực của Trung đoàn Xung kích 425 Skala AFU, nhằm phá vỡ vòng vây ở hướng bắc và tây bắc Pokrovsk.
Kênh Rybar cho biết thêm, RFAF ở phía đông bắc Pokrovsk, đã đẩy lùi 7 cuộc phản kích của AFU từ khu vực làng Gryshyne, để giải vây cho các đơn vị bị mắc kẹt trong "vạc dầu". Quân Nga cũng đã ngăn chặn 2 nỗ lực của Trung đoàn Xung kích 425 Skala AFU, nhằm phá vỡ vòng vây ở hướng bắc và tây bắc Pokrovsk.
Kênh Rybar cho biết, tại khu đô thị Mirnograd, RFAF đang tiến vào quận Vostochny, ở phía nam thành phố và hướng về phía quận Zapadny. Kênh Syriyakmaps, cho biết trong 2 ngày qua, RFAF đã kết thúc các hoạt động càn quét bên trong quận 8 và quận Dinas thuộc thành phố Pokrovsk. Ngoài ra, họ đã chiếm được một trang trại lợn mới ở phía bắc Mirnograd.
Kênh Rybar cho biết, tại khu đô thị Mirnograd, RFAF đang tiến vào quận Vostochny, ở phía nam thành phố và hướng về phía quận Zapadny. Kênh Syriyakmaps, cho biết trong 2 ngày qua, RFAF đã kết thúc các hoạt động càn quét bên trong quận 8 và quận Dinas thuộc thành phố Pokrovsk. Ngoài ra, họ đã chiếm được một trang trại lợn mới ở phía bắc Mirnograd.
Như vậy, những nỗ lực tung các đơn vị tinh nhuệ nhất của Bộ Tổng tham mưu AFU vào phản công, nhằm mở đường máu cho các đơn vị của họ rút chạy khỏi vòng vây ở khu đô thị Pokrovsk-Myrnohrad đã thất bại. Có thể nói, "đốm lửa" của quân Ukraine chưa kịp bùng lên đã vội lụi tàn.
Như vậy, những nỗ lực tung các đơn vị tinh nhuệ nhất của Bộ Tổng tham mưu AFU vào phản công, nhằm mở đường máu cho các đơn vị của họ rút chạy khỏi vòng vây ở khu đô thị Pokrovsk-Myrnohrad đã thất bại. Có thể nói, "đốm lửa" của quân Ukraine chưa kịp bùng lên đã vội lụi tàn.
Việc để mất Pokrovsk là thất bại nặng nề nhất của Quân đội Ukraine kể từ sau thất bại ở Bakhmut vào tháng 5/2023. Như vậy, quá trình chuyển đổi Pokrovsk thành Krasnoarmeysk (tên người Nga gọi thành phố Pokrovsk) đã đi đến giai đoạn cuối cùng. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Readovka).
Việc để mất Pokrovsk là thất bại nặng nề nhất của Quân đội Ukraine kể từ sau thất bại ở Bakhmut vào tháng 5/2023. Như vậy, quá trình chuyển đổi Pokrovsk thành Krasnoarmeysk (tên người Nga gọi thành phố Pokrovsk) đã đi đến giai đoạn cuối cùng. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Readovka).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/273374-do-soedinenija-dvuh-udarnyh-kulakov-vs-rf-v-pokrovske-i-mirnograde-para-km.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #quân Ukraine bị bao vây #quân đội Ukraine rút lui #Quân đội Ukraine #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT