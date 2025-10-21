Hà Nội

Ukraine xác nhận quân Nga đã đột phá vào khu vực trung tâm Pokrovsk

Quân sự

Ukraine xác nhận quân Nga đã đột phá vào khu vực trung tâm Pokrovsk

Ukraine xác nhận quân Nga đã đột phá vào khu vực trung tâm Pokrovsk; trong khi quân Nga đang tiến công mạnh vào phía nam Mirnohrad.

Tiến Minh
Các nguồn tin Ukraine, xác nhận các nhóm tấn công của quân đội Nga (RFAF) đã đột phá vào trung tâm thành phố Pokrovsk. Một tuyên bố từ Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng xung kích Dù của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), cho biết quân Nga đã không thể củng cố vị trí gần ga đường sắt.
Tuy nhiên, theo dữ liệu tác chiến, giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra trong khu vực gần ga đường sắt. Khu vực kho đầu máy xe lửa và một số tòa nhà trên phố Shmidta cũng đã được quân Nga kiểm soát, tạo thành một đầu cầu quan trọng cho cuộc tấn công tiếp theo của RFAF vào các khu phố phía bắc Pokrovsk.
Điều có giá trị chiến thuật đặc biệt, là quân Nga đã vượt qua được tuyến đường sắt ở phía tây Pokrovsk và củng cố vị trí đầu cầu gần làng Shcherbakovka. Hiện tại, giao tranh đang diễn ra trên khu vực của công ty thăm dò địa chất mỏ Pokrovsk.
Tuy nhiên, thành công chính của RFAF trên hướng tây bắc Pokrovsk là khống chế hai con đường vào thành phố Pokrovsk, đó là đường cao tốc M-30 ở phía tây bắc thành phố và trục đường O0525 chạy qua làng Grishino. Những con đường này, hiện AFU không còn sử dụng được để tiếp tế. Do đó, quân đồn trú Ukraine tại Pokrovsk chính thức bị phong tỏa hoàn toàn.
Còn phía bắc làng Chunishino và vùng ngoại ô phía tây Novopavlivka, khu vực dọc theo đường cao tốc cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga. Các tuyến đường tiếp tế của AFU vào Pokrovsk đều đang nằm trong tầm khống chế hỏa lực của RFAF; hầu hết thiết bị của AFU đang bị phá hủy bởi các cuộc không kích bằng pháo binh và UAV.
Kênh RFAF cho biết, hôm 18/10, đoạn phim đầu tiên xuất hiện cho thấy sự hiện diện của quân Nga ở khu vực trung tâm thành phố Pokrovsk. Hiện hai cánh quân của họ chỉ còn 5 km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử" đối với quân Ukraine phòng thủ và nhiều khả năng, thành phố chỉ còn vài tuần nữa là thất thủ.
Kênh Military Summary cho biết, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF đã bắt đầu một cuộc tấn công vào Myrnohrad, khu đô thị vệ tinh ở phía đông Pokrovsk. Hiện quân Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông nam của của Myrnohrad.
Giao tranh bùng phát bên trong Myrnohrad được đưa tin vào cuối buổi chiều ngày 19/10, nhưng cuộc tấn công thực sự đã bắt đầu sớm hơn nhiều. Theo thông tin nhận được một ngày trước đó, quân Nga đã tiến vào thành phố từ làng Kozatske (Nga gọi là Moskovske), chiếm giữ một phần phố Sedova. AFU đã cố gắng phản công, nhằm đẩy quân Nga khỏi các vị trí vừa chiếm, nhưng không thành công.
Trước đó, quân Nga chưa tiến hành các hoạt động tấn công tại Myrnohrad; họ chỉ sử dụng các nhóm trinh sát và đặc công tổ chức các hoạt động tập kích, phục kích trong thành phố. Trong khi các hoạt động tấn công tại Pokrovsk diễn ra trực tiếp trong khu đô thị, thì Myrnohrad đã bị bao vây một cách có hệ thống, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế cho nhóm quân Ukraine tại đây.
Kênh DIVGEN dẫn nguồn tin từ sĩ quan của Cụm quân Trung tâm RFAF cho biết, hiện tại AFU không có một hệ thống phòng thủ thống nhất tại Pokrovsk và Myrnohrad, khi hai khu đô thị này gần như đã bị cô lập với nhau. Đây có thể là lý do dẫn đến sự bùng nổ giao tranh trong Myrnohrad và Pokrovsk.
Điều đáng chú ý là có nhiều thông tin về tình hình xấu đi của AFU tại Pokrovsk đã xuất hiện trong vài ngày qua. Người ta nhấn mạnh rằng vấn đề khó khăn nhất của AFU hiện nay chính là công tác bảo đảm hậu cần, khi RFAF đã hoàn tất việc bao vây Pokrovsk. Do vậy việc tiếp tế cho lực lượng đồn trú của AFU ở Pokrovsk không còn khả thi nữa.
Trước đó các phân tích của các chuyên gia Ukraine đã chỉ ra rằng, nếu quân Nga cắt đứt hoàn toàn con đường qua làng Grishino, quân Ukraine đồn trú tại Pokrovsk sẽ bị tiêu diệt. Do đó, những lo ngại của các chuyên gia Ukraine giờ đã trở thành hiện thực, nên không có gì đáng ngạc nhiên.
Trên thực tế, tình hình của các đơn vị Ukraine còn tồi tệ hơn nhiều, vì quân Nga đã kiểm soát một số khu vực lân cận Myrnohrad và tiến vào trung tâm khu đô thị Pokrovsk. Do đó, ngay cả việc quân Ukraine cơ động bên trong hai khu đô thị này, cũng bị những tổn thất đáng kể.
Hiện tất cả các con đường dẫn đến Pokrovsk đều đã bị RFAF khống chế một phần hoặc toàn bộ. Trong khi đó, AFU vẫn tiếp tục kháng cự ngoan cường, dựa vào các công trình ngầm trong khu công nghiệp. Nhưng hiện tại, việc phòng thủ của AFU ở Pokrovsk không có tương lai và họ cố gắng cầm cự vì mục đích chính trị hơn là quân sự.
Các nguồn tin của Ukraine cũng cho biết, mặc dù Pokrovsk hiện đang rất nguy hiểm, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU vẫn không ra lệnh cho lực lượng của họ rút lui khỏi Pokrovsk. Các nguồn tin ở Kiev cho biết, Tổng thống Zelensky đã giao cho tướng Syrsky, nhiệm vụ giữ vững tuyến phòng thủ cho đến ít nhất là cuối năm nay. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/272521-protivnik-podtverzhdaet-proryv-vs-rf-v-centralnuju-chast-pokrovska.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #quân Ukraine rút lui #trung tâm Pokrovsk #xung đột Ukraine #Quân đội Ukraine

