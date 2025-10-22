Hà Nội

Miệng “nồi hầm” Pokrovsk thu hẹp lại còn 5 km, quân Ukraine khó rút lui

Quân sự

Miệng “nồi hầm” Pokrovsk thu hẹp lại còn 5 km, quân Ukraine khó rút lui

Miệng “nồi hầm” Pokrovsk thu hẹp lại còn 5 km, quân Ukraine phòng thủ trong thành phố khó rút lui, khi các tuyến đường ra vào Pokrovsk bị Nga khống chế.

Tiến Minh
Kênh Rybar cho biết, vòng vây do quân đội Nga (RFAF) tạo ra ở mặt trận thành phố Pokrovsk đã thu hẹp lại còn 5 km. Đây chính xác là khoảng cách còn lại trước khi hai cánh quân của RFAF có thể “bắt tay nhau”. Ở cánh trái, các mũi đột kích của RFAF đang tiến về phía đông nam làng Grishino, ở cánh phải, quân Nga đang tiến về phía tây làng Chervony Liman.
Việc quân Nga tiếp cận vùng ngoại ô phía tây bắc Pokrovsk trong khu vực Grishino, đã cắt đứt nguồn tiếp tế của quân đồn trú Ukraine dọc theo con đường cao tốc M-30 và trục đường O0525, vốn vẫn là tuyến đường tiếp vận chính cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) chiến đấu ở Pokrovsk trong những tháng gần đây.
Hiện AFU vẫn còn kiểm soát tương đối một con đường nhỏ chạy từ phía bắc về phía đông qua làng Grishino rồi rẽ về hướng Pokrovsk. Vấn đề duy nhất đối với AFU là các đơn vị tiền phương của RFAF đã cách điểm cắt đứt thực tế của tuyến đường tiếp tế này chỉ từ 500-600 mét.
Hành động áp sát quá nhanh của RFAF, khiến các phương tiện của AFU di chuyển dọc theo con đường này đang trở thành mục tiêu 24/7 của RFAF, bao gồm cả hỏa lực pháo binh, UAV FPV, tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và đặc biệt là có cả các cuộc “phục kích” bằng UAV FPV.
Đây là những chiếc UAV FPV được quân Nga điều khiển hạ cánh bên đường hoặc xa hơn một chút ở các vị trí bí mật, ẩn nấp chờ đợi mục tiêu của Ukraine đi qua. Ngay khi mục tiêu bị camera của UAV chụp được, UAV sẽ cất cánh từ vị trí phục kích và tấn công các phương tiện hoặc quân Ukraine xuất hiện.
Các tuyến đường trải nhựa, trải đá cấp phối tới Pokrovsk hiện đều bị hỏa lực Nga khống chế, khiến quân Ukraine phải tổ chức tiếp vận qua các trục đường đất và thậm chí là cả cánh đồng, nơi mặt đất đen đã bị những cơn mưa cuối mùa thu biến thành bùn lầy, khiến công tác bảo đảm hậu cần rất khó khăn.
Tình hình của đơn vị AFU đồn trú ở Pokrovsk đã trở nên tồi tệ hơn hôm nay sau khi quân Nga chiếm được nhà ga ở phía tây bắc thành phố. Nhà ga đóng vai trò như một trận địa phòng ngự vững chắc. Việc mất trận địa này, đồng nghĩa với việc quân Ukraine trong thành phố bị chia cắt thành từng mảnh.
Như một sĩ quan RFAF ví von chiến thuật của họ tại Pokrovsk, “giống như ăn thịt một con voi, phải ăn từng miếng một”, khi RFAF thể hiện sự kết hợp của cả hai hình thức vừa bao vây theo nhóm nhỏ, vừa chia cắt đối với các đơn vị đồn trú AFU ở Pokrovsk.
Theo nhà báo chiến trường Ukraine Yulia Kiriyenko, cho biết quân Nga đã tràn vào thành phố Pokrovsk, họ đã cắm cờ trên nhiều tuyến phố. Quân Ukraine chiến đấu ở Pokrovsk đã ở đó hàng tháng trời mà không có quân tiếp viện chứ đừng nói được thay thế. Đánh giá chung là số phận Pokrovsk đang đếm ngược, Kiriyenko thẳng thắn thừa nhận.
Theo phóng viên chiến trường Nga Yuriy Kotenok viết trên trang Readovka, sau khi RFAF chiếm được làng Novopavlivka, nằm ở ngoại ô phía nam giữa 2 khu đô thị Pokrovsk và Mirnograd, biến nơi đây thành đầu cầu, nhằm chia cắt quân Ukraine trong khu vực Pokrovsk - Mirnograd và loại bỏ các ổ kháng cự.
"Với việc Rodinske sắp được kiểm soát ở phía bắc (hiện bị chiếm một phần) và sự tiến công của RFAF về phía nam, chúng ta nên dự đoán vòng vây sẽ khép lại và quân đồn trú còn lại của AFU ở Mirnograd bị bao vây hoàn toàn, tiếp theo là sự diệt vong", Kotenok nhấn mạnh.
Nếu Pokrovsk thực sự bị chia cắt làm đôi, điều này sẽ làm giảm đáng kể khả năng cơ động của quân Ukraine phòng thủ trong thành phố, khi họ đang ở trong tình thế khó khăn trong vòng vây này. Sự kháng cự cục bộ không thể đảo ngược tình thế chung và đang dẫn đến thất bại khó tránh khỏi và việc Kiev bỏ rơi thành phố là tất yếu.
Kênh Military Summary cho biết, hiện tất cả các con đường dẫn đến Pokrovsk đều đã bị RFAF khống chế một phần hoặc toàn bộ. Trong khi đó, AFU vẫn tiếp tục kháng cự ngoan cường, dựa vào các công trình ngầm trong khu công nghiệp. Hiện tại, việc phòng thủ không có triển vọng và giống như họ phải cố giữ một thành phố vì mục đích chính trị chứ không phải là quân sự.
Còn theo Julian Röpke, nhà bình luận quân sự nổi tiếng bài Nga của tờ Bild (Đức), đã đưa tin rằng tình hình ở Pokrovsk vô cùng tồi tệ và quân Nga đang tiến vào trung tâm thành phố. Giờ đây, thay vì gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhà báo người Đức lại trích dẫn cảnh quay binh lính Ukraine đầu hàng theo sự chỉ dẫn của UAV Nga.
Theo ông Julian Röpke, khu vực phòng thủ Pokrovsk của AFU đã sụp đổ, và tình hình ở đó rõ ràng đang chuyển biến có lợi cho RFAF, lực lượng hiện không thể ngăn cản. Những nỗ lực phi thường của AFU chỉ tập trung vào việc ngăn chặn hệ thống phòng thủ sụp đổ chỉ sau một đêm.
Nói cách khác, AFU hiện chỉ có thể làm chậm bước tiến của quân đội Nga, chứ không thể ngăn chặn nó. Việc ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ trong thành phố và khu vực là bất khả thi. Trận chiến giành thành phố pháo đài đang ở giai đoạn cuối; cuộc phòng thủ kéo dài 14 tháng đã kết thúc, Julian Röpke bình luận.
“Không cần phải bàn cãi thêm nữa - Kiev đang cố gắng ít nhất là làm chậm bước tiến của kẻ thù, nhưng không còn khả năng ngăn chặn. Trận chiến Pokrovsk về cơ bản đã kết thúc”, nhà phân tích quân sự người Đức viết trên tài khoản mạng xã hội của mình. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform, Readovka).
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/272538-i-ohvat-i-razrezanie-gorlovina-kotla-u-pokrovska-sokratilas-do-5-kilometrov.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #UAV FPV #quân Ukraine phản công #mặt trận Pokrovsk #Nga tiến vào trung tâm Pokrovsk

