Tại sao 160.000 quân Nga không “đè bẹp” 40.000 quân Ukraine ở Pokrovsk?

Quân sự

Với lợi thế quân số gấp 4 lần, hỏa lực vượt trội, vậy tại sao 160.000 quân Nga chưa thể “đè bẹp” 40.000 quân Ukraine ở mặt trận Pokrovsk?

Tiến Minh
Chiến dịch tấn công thành phố Pokrovsk của quân đội Nga (RFAF) đã kéo dài một năm rưỡi. Trong cuộc tấn công mùa hè này, RFAF đã triển khai 160.000 quân chính quy, bao gồm Tập đoàn quân 8, Tập đoàn quân 29, Tập đoàn quân 41 và Tập đoàn quân 51, để tấn công liên tục trong nhiều tháng.
Ngay trong tháng 7, RFAF đã chiếm được phần phía nam của Pokrovsk, nhưng một nửa trong số đó đã bị quân đội Ukraine (AFU) đánh bật ra. Sang tháng 8, quân Nga mở một cuộc tấn công vào bên sườn Pokrovsk dài 18 km, tạo thành một vòng bán bao vây, nhưng đã bị đẩy lùi và chiến dịch trở thành một cuộc chiến giành quyền kiểm soát.
Tại sao RFAF với lực lượng đông gấp 4 lần cùng hỏa lực vượt trội, mà không thể “đè bẹp” khoảng 40.000, hoặc nhiều nhất là 60.000 quân Ukraine đang bảo vệ thành phố Pokrovsk và chiếm được nó? Thực tế là RFAF đang phải đối mặt với “vành đai sát thủ UAV” bảo vệ Pokrovsk.
Trung sĩ Yuri thuộc Tiểu đoàn UAV chiến đấu, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24 AFU, cho biết đến năm 2024, phạm vi tiêu diệt bằng UAV FPV của AFU sẽ tập trung trong khoảng từ 500 đến 2.000 mét, và đến đầu năm 2025, phạm vi này sẽ đạt 5.000 đến 6.000 mét. Hiện tại, phạm vi của nó có thể đạt tới 20 km.
Chỉ cần quân Nga tiến vào khu vực này, họ sẽ bị tấn công bằng hỏa lực UAV FPV, giống như kiểu “bắn tỉa từ trên không”. Trên tuyến phòng ngự của AFU tại Pokrovsk, mỗi tiểu đoàn duy trì trực chiến đấu 24 giờ, với 6 UAV trinh sát và chỉ huy, cũng như nhiều UAV FPV tấn công trong khu vực tiêu diệt.
Nếu một lực lượng tấn công của Nga tiến vào phạm vi 20 km, họ sẽ bị các UAV trinh sát do các tiểu đoàn và đại đội AFU triển khai dọc theo toàn bộ chiến tuyến tìm kiếm và giám sát 24/24. Hệ thống giám sát bằng UAV phủ sóng chéo 24/24 này, đảm bảo rằng hầu hết mọi hoạt động tấn công của Nga đều có thể bị phát hiện trước.
Mỗi UAV trinh sát của Ukraine, đều truyền dữ liệu thu được qua hệ thống Internet vệ tinh Starlink đến các đơn vị chiến đấu khác nhau của Ukraine trên chiến trường và trung tâm chỉ huy ở hậu phương. Việc chia sẻ thông tin chiến đấu toàn diện theo thời gian thực này, cho phép chỉ huy AFU sử dụng dữ liệu lớn (Big data) và cả trí tuệ nhân tạo (AI), để xác định các mục tiêu khả thi, cũng như các hướng di chuyển và tấn công tiềm năng của các đơn vị Nga.
Điều này khiến quân Nga khó có thể thực sự tận dụng được sức mạnh của mình và mỗi lần như vậy, họ chỉ có thể triển khai một số lượng nhỏ các đội tấn công để tiến hành xâm nhập bí mật vào một số khu vực tấn công hẹp. Sau khi một lượng lớn UAV trinh sát giám sát khu vực 24/7 và phát hiện các mục tiêu của Nga, giai đoạn thứ hai bắt đầu: giai đoạn tấn công phối hợp. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động tác chiến chung do UAV FPV và pháo binh thực hiện.
Trên thực tế, chỉ dựa vào UAV FPV là không đủ để đánh bại cuộc tấn công của Nga; cần một chiến dịch phối hợp phức tạp. Lúc này UAV FPV sẽ tấn công các phương tiện của Nga, làm chúng bất động, sau đó phối hợp với hỏa lực pháo binh để tấn công các đơn vị bộ binh trên xe.
UAV trinh sát có nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện các vị trí xe tăng và pháo binh Nga trên tuyến thứ hai, sau đó dẫn đường chính xác cho pháo binh Ukraine tấn công. Đồng thời, mối đe dọa từ UAV FPV có thể buộc các đơn vị tấn công của Nga phải tăng tốc hoạt động, cuối cùng đẩy họ vào bãi mìn của Ukraine, khiến họ khó di chuyển và UAV FPV và pháo binh tấn công.
Sự hiện diện liên tục của UAV trên chiến trường cũng sẽ gây khó khăn cho việc sơ tán quân tấn công bị thương của Nga đến các trạm điều trị dã chiến, khiến cho nhân viên quân y và đội cứu hộ của Nga, càng khó tiếp cận chiến trường hơn.
RFAF có nhiều quân hơn, nhiều pháo binh hơn và hỏa lực mạnh hơn! Cách duy nhất để AFU làm suy yếu hỏa lực pháo binh hùng mạnh của RFAF, đó là tấn công vào tuyến tiếp vận của RFAF. Nếu sử dụng lực lượng đặc nhiệm phục kích, hiệu quả sẽ rất kém và có thể bị thương vong nặng nề.
Trong trường hợp này, AFU sử dụng rộng rãi UAV FPV và tên lửa HIMARS để tấn công từ xa vào toàn bộ tuyến đường tiếp tế của Nga. Nên nhớ cả quân đội Ukraine và Nga đều có nguồn gốc từ quân đội Liên Xô và áp dụng chiến thuật và chiến lược của quân đội Liên Xô. Vì vậy, các tiểu đoàn, lữ đoàn và sư đoàn Nga triển khai đội hình chiến đấu, bố trí trận địa pháo binh và tổ chức hậu cần chiến dịch như thế nào? Trên thực tế, cả Nga và Ukraine đều hiểu rất rõ về nhau.
AFU nắm cách sử dụng các nguyên tắc triển khai quân dã chiến tiêu chuẩn của quân đội Liên Xô, giúp họ có được cái nhìn sơ bộ về việc triển khai lực lượng của RFAF. Sau đó, AFU sử dụng UAV trinh sát 24/7, xác định trận địa pháo binh, sở chỉ huy, kho đạn, trung tâm hậu cần và tuyến vận tải của Nga, rồi tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa và tên lửa HIMARS.
Chính nhờ chiến thuật "nồi lẩu thập cẩm" này, mà AFU mới có thể dựa vào 40.000 quân để chiến đấu trên vùng đồng bằng rộng lớn. Họ đã nhiều lần giao tranh với 160.000 quân chính quy Nga, nhưng RFAF vẫn chưa bao giờ đột phá được tiền tuyến một cách rõ rệt tại Pokrovsk.
RFAF cũng áp dụng chiến thuật mới, khi thả trung bình 1.000-1.500 quả bom lượn có điều khiển UMPK mỗi tuần, vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt nhắm vào các vị trí kiên cố và đường hầm. Tên lửa đạn đạo Iskander cũng được phóng sâu vào phía sau chiến tuyến, tấn công các hệ thống phòng không, pháo binh, đầu mối đường sắt, cầu và các mục tiêu quan trọng khác.
Các phương pháp tác chiến điện tử cũng được RFAF triệt để áp dụng, trong đó tổ chức săn lùng các vị trí điều khiển UAV, cắt các nguồn Internet vệ tinh Starlink trên chiến trường và sử dụng chế áp điện tử với UAV điều khiển bằng vô tuyến…cũng đem lại hiệu quả rõ rệt.
Cuối cùng, các đơn vị bộ binh tinh nhuệ của RFAF, được hỗ trợ bởi UAV, đã phát động các cuộc tấn công xâm nhập ban đêm qua rừng, sông, hầm mỏ và đường ống dẫn khí, chiếm giữ các vị trí then chốt và dần dần đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine. Quân đội Nga đang tiến chậm nhưng chắc, vẫn đang từng bước bào mòn tuyến phòng thủ của Ukraine từng ngày. (Nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tiến Minh
