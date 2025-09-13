Quân đội Mỹ mở trường dạy lái UAV quân sự đầu tiên

Lầu Năm Góc đã thành lập trường đào tạo “Top Drone” đầu tiên dành cho các phi công máy bay không người lái trong môi trường chiến đấu.

Máy bay không người lái (UAV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Thực tế cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến cho lực lượng quân đội các nước trên thế giới phải thay đổi học thuyết quân sự và kỹ chiến thuật tác chiến.

Điều này dẫn đến nhu cầu nhân lực vận hành các thiết bị bay không người lái, đồng thời xử lý và điều hành ứng phó với các diễn biến chiến thuật từ loại thiết bị này.

Trường Top Drone là phần trong khuôn khổ Chương trình Thử nghiệm Sẵn sàng Công nghệ (T-REX) của Bộ Quốc phòng Mỹ. Chương trình này định kỳ sẽ triển lãm và đánh giá hai năm một lần được tổ chức tại Trại Atterbury ở Indiana.

Mỗi 2 năm giới chức quốc phòng Mỹ sẽ xác nhận các nguyên mẫu được chế tạo để lấp đầy những khoảng trống năng lực cấp bách trong các lực lượng quân sự và chỉ huy tác chiến.

Binh sĩ lực lượng đặc nhiệm thực hành điều khiển drone FPV trong khuôn khổ một khóa đào tạo tại Trại Atterbury. Ảnh: Dylan Bailey/US.DoD.

Trung tá Matt Limeberry, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm công nghệ nguyên mẫu hoặc đánh giá nhanh của Lầu Năm Góc, trả lời phỏng vấn với Defense News hôm thứ Hai rằng Bộ Quốc phòng có kế hoạch tổ chức ít nhất hai trường đào tạo về máy bay không người lái hàng đầu mỗi năm.

Ông cho biết mục tiêu là tạo cơ hội cho quân nhân, ngành công nghiệp và học viện chứng minh chiến thuật, quy trình vận hành và khả năng của máy bay không người lái trên một đường thử nghiệm mô phỏng các loại địa hình và tác động của đối phương mà người vận hành có thể gặp phải trên thực địa. Nó cũng cho phép Bộ Quốc phòng xác nhận và tinh chỉnh các cảm biến hệ thống chống máy bay không người lái của riêng mình.

Drone tấn công T-Rex

Limeberry cho biết: “Đây là tác động kép của việc thu thập dữ liệu nhưng cũng mang lại lợi ích cho chiến binh và ngành công nghiệp bay qua môi trường mô phỏng và đại diện cho mối đe dọa này”.

Trong sự kiện khai mạc kéo dài bốn ngày, lực lượng đặc nhiệm đã thiết lập một khóa huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Muscatatuck, ngay phía nam Trại Atterbury, được thiết kế mô phỏng bối cảnh đô thị và tập trung vào khả năng cơ động, sức bền và trinh sát.

Hai đại đội, Vector và Code 19, đã bay máy bay không người lái cùng với hai đối tác dịch vụ — Lực lượng Đặc nhiệm Sát thương Chiến đấu của Lục quân và Trung tâm Xuất sắc Hàng không của Lục quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ P.Hegseth tham quan công nghệ Drone trưng bày tại T-Rex. Ảnh: US DoD

Bộ này cũng đã tổ chức một cuộc thử nghiệm tại một bãi thử riêng biệt ở Trại Atterbury, nơi hỗ trợ T-REX, nơi Đội máy bay không người lái tấn công của Thủy quân lục chiến đã tiến hành các cuộc trình diễn bắn đạn thật.

Limeberry cho biết ông rất ấn tượng với khả năng điều hướng và xác định mục tiêu của các quân nhân tham gia Top Drone. Trong các sự kiện sắp tới, ông hy vọng sẽ mở rộng các thử nghiệm trong nhiều tuần để các nhà điều hành có thể "tinh chỉnh" chiến thuật ứng phó với những chướng ngại vật phức tạp hơn.

Khoa cũng đang xây dựng một sân bay Top Drone thứ cấp tại Trại Atterbury để mô phỏng môi trường rừng rậm rạp hơn.

Limeberry cho biết: “Khi chúng tôi tiếp tục mở rộng độ phức tạp, sẽ có những tình huống chiến tranh điện tử, gây nhiễu và cung cấp một môi trường đối đầu thực tế, có thông tin về mối đe dọa mà chúng tôi cần phải bay cùng và vượt qua để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh”.

Trong những tháng gần đây, các nhà lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc đã đẩy mạnh nỗ lực mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi là "sự thống trị của máy bay không người lái". Mục đích là để các lực lượng quân sự không chỉ triển khai nhiều máy bay không người lái hơn cho các nhà điều hành mà còn phát triển cơ sở hạ tầng tổ chức và đào tạo để hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi hơn vào năm 2027.

Trong suốt hai tuần triển lãm, bộ này đã đánh giá 58 công nghệ, một số được tài trợ bởi một lực lượng quân sự hoặc chỉ huy tác chiến và một số khác được mang đến bởi các công ty chưa từng hợp tác với Bộ Quốc phòng nhưng có công nghệ có tiềm năng giải quyết khoảng cách năng lực quan trọng.