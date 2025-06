Quân đội kiểm tra công tác đảm bảo cho phương tiện, khí tài thực hiện nhiệm vụ A80

Tối 6/6, tại Đại lộ Lê Lợi, TP Hồ Chí Minh, người dân đã có dịp chứng kiến màn trình diễn hoành tráng và kịch tính của lực lượng Công an nhân dân. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.