'Quái mộc ngoài hành tinh', vật trữ tiền của giới đại gia

Giải mã

'Quái mộc ngoài hành tinh', vật trữ tiền của giới đại gia

Không chỉ là cây cảnh, chân voi còn được coi như “két sắt sống”, mang ý nghĩa phong thủy may mắn và giá trị kinh tế khiến dân chơi cây phát cuồng.

Trồng hoa và cây cảnh không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn cải thiện sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần và thanh lọc không khí hiệu quả.
Nhiều nghiên cứu cho thấy cây cảnh giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng và tiêu diệt vi khuẩn, nhờ đó ngày càng có nhiều người theo đuổi thú chơi cây.
Thế nhưng, không ít cây cảnh ngày nay không chỉ là thú vui mà đã trở thành “kho báu xanh”, được giới nhà giàu coi như tài sản cất giữ giữa thanh thiên bạch nhật.
Những cây có dáng độc lạ, thân phình to kỳ quái (caudex plant) được săn lùng ráo riết, nổi bật nhất là Operculicarya Pachypus – loài cây chân voi đến từ Madagascar.
Với thân phình to, sần sùi như da voi, loài cây này vừa mộc mạc vừa uy nghi, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.
Chính nét “già nua cổ kính” mà cây mang lại khiến nó được dân chơi bonsai và giới đại gia xếp vào hàng đẳng cấp hiếm có.
Người ta gọi nó là “Elephant’s foot tree” (cây chân voi) bởi thân gốc tròn, phình như bàn chân voi khổng lồ.
Tuy nhiên, dễ gây nhầm lẫn với nhiều loài cùng nguồn gốc Madagascar, như Moringa drouhardii hay Beaucarnea recurvata, song Operculicarya Pachypus luôn được đánh giá cao nhất.
Lá nhỏ xanh đậm mọc thành chùm trên cành zíc zắc, rễ phình xoắn độc đáo, tạo nên một tổng thể bonsai mini lạ mắt.
Trong điều kiện tự nhiên, cây có thể cao 3-4 mét, nhưng khi trồng trong chậu, người chơi thường cắt tỉa để giữ dáng đẹp.
Do hiếm hoi, khó chăm sóc và sinh trưởng chậm, cây chân voi có giá không hề rẻ: từ vài chục USD cây nhỏ cho tới hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.
Trong phong thủy, thân phình to của cây tượng trưng cho tài lộc tích tụ; lá xanh tốt biểu trưng sự sinh sôi, đem lại may mắn cho gia chủ.
Không chỉ hợp phong thủy, cây còn phù hợp phong cách trang trí hiện đại, tối giản, trở thành điểm nhấn sang trọng trong phòng khách hay sân vườn.
Tuy nhiên, chăm sóc cây không dễ: cần đất thoát nước tốt, ánh sáng đầy đủ, tránh úng rễ, nhiệt độ ổn định và tỉ mỉ trong việc tưới bón.
Với vẻ đẹp độc lạ, giá trị phong thủy và kinh tế cao, cây cảnh chân voi xứng đáng là “cục vàng xanh” trong mắt giới chơi cây sành điệu.
danviet.vn
