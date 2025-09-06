Hà Nội

Cây cảnh nho Angola hiếm, xấu xí mà đắt ngang xe sang

Giải mã

Cây cảnh nho Angola hiếm, xấu xí mà đắt ngang xe sang

Với hình dáng kỳ lạ, thân củ như quái thú, nho Angola trở thành biểu tượng độc lạ trong giới chơi cây cảnh siêu giàu.

Theo Diệu Linh / Dân Việt
Trồng hoa, cây cảnh là thú vui tao nhã của nhiều người. Phần lớn sẽ chọn những loại cây phổ biến, dễ trồng, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, giới nhà giàu lại chuộng cây cảnh độc lạ, quý hiếm và đắt đỏ để thể hiện đẳng cấp.
Một trong những loài cây gây chú ý nhất hiện nay là cây nho Angola (Cyphostemma uter) – loại cây cảnh vừa xấu xí, kỳ dị nhưng lại cực kỳ đắt giá, được giới sưu tầm săn lùng.
Nho Angola có nguồn gốc từ Angola và Namibia, thuộc họ Nho (Vitaceae). Loài cây mọng nước này nổi bật với thân phình to, vỏ bong tróc thành từng mảng, tạo nên dáng vẻ thô ráp nhưng độc đáo hiếm có.
Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là phần thân hình củ hành khổng lồ, có thể đạt đường kính tới 60 cm. Cành cây mọc phân nhánh nhiều lần, trông giống như “quái thú nhiều chân” nằm phơi nắng, tạo hình dáng vừa kỳ quái vừa thu hút.
Lá cây xanh đậm, mọc dày ở đầu cành, mép lá gợn sóng. Vào mùa hè, cây ra hoa vàng lục và kết quả mọng đỏ tươi trông như nho thật. Tuy nhiên, quả này có độc và chứa tinh thể dễ gây kích ứng miệng, không thể ăn.
Chính nhờ hình dáng độc lạ và vẻ ngoài nghệ thuật, nho Angola trở thành xu hướng chơi cây cảnh cao cấp. Giá của nó dao động từ vài trăm đến vài nghìn USD, tương đương hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Loài cây này không chỉ đắt vì hiếm mà còn nổi tiếng khó trồng. Nó cần ánh sáng mạnh, đất thoát nước tốt, nhiệt độ phù hợp và được tưới cẩn thận để tránh thối rễ. Chỉ những người có điều kiện mới đủ khả năng xây dựng môi trường cho cây phát triển. (Ảnh: Theo Pinterest)
Nho Angola có thể nhân giống bằng hạt hoặc giâm cành, nhưng cây non rất dễ bị thối. Người trồng cần kiên nhẫn vì tốc độ phát triển của nó khá chậm. Dù lạ lùng và đắt đỏ, đây vẫn là cây cảnh thể hiện đẳng cấp, khẳng định phong cách chơi cây khác biệt. (Ảnh: Theo Pinterest)
