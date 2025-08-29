Hà Nội

Bí quyết trồng 4 cây cảnh mạ vàng giúp tụ lộc, đổi vận giàu

Giải mã

Bí quyết trồng 4 cây cảnh mạ vàng giúp tụ lộc, đổi vận giàu

4 loại cây cảnh “mạ vàng” vừa đẹp, vừa hợp phong thủy, được xem như biểu tượng may mắn giúp gia chủ tụ tài, thịnh vượng và xua đuổi khí xấu.

Theo Phụ nữ số
1. Cây lưỡi hổ viền vàng – Trấn khí, tụ lộc: Cây lưỡi hổ viền vàng (Sansevieria trifasciata ‘Laurentii’) là loài cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam. Với dáng lá mọc thẳng, khỏe khoắn, viền vàng nổi bật trên nền xanh, lưỡi hổ không chỉ tạo điểm nhấn hiện đại mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy.
Ý nghĩa phong thủy: Lá mọc thẳng tượng trưng cho sức mạnh, sự quyết đoán và ý chí vươn lên. Viền vàng được xem là biểu tượng của tiền tài, thịnh vượng. Cây còn có khả năng thanh lọc không khí, mang lại không gian trong lành, tốt cho sức khỏe.
Cách chăm sóc: Lưỡi hổ là loài cây dễ trồng, chịu khô hạn tốt, chỉ cần tưới khi đất thật khô. Vị trí thích hợp là phòng khách, gần cửa ra vào hoặc đặt cạnh bàn thờ Thần Tài. Đặc biệt, nếu cây bất ngờ nở hoa – điều hiếm khi xảy ra – đó được coi là điềm may mắn, báo hiệu lộc trời ban.
2. Cây thụy hương – Hương thơm, lộc vào nhà: Cây thụy hương (Daphne odora), còn được biết đến với tên gọi Bồng Lai Tự hay Phong Lưu, sở hữu lá xanh viền vàng thanh nhã cùng hương hoa thơm ngọt ngào. Thụy hương thường nở rộ vào mùa xuân – thời điểm khởi đầu cho chu kỳ sinh khí mới, mang theo nhiều niềm vui và khởi sắc.
Ý nghĩa phong thủy: Đại diện cho sự hanh thông, may mắn và đủ đầy. Viền lá vàng là biểu tượng của phú quý lâu bền, mang lại vượng khí cho gia chủ.
Viền lá vàng là biểu tượng của phú quý lâu bền, mang lại vượng khí cho gia chủ.
Cách chăm sóc: Thụy hương ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt và hơi chua. Cây không cần quá nhiều nắng, có thể trồng chậu đặt ở cửa sổ hướng Đông hoặc hiên nhà. Nhờ đặc tính này, cây dễ thích nghi với nhiều không gian sống khác nhau, từ căn hộ hiện đại đến nhà vườn truyền thống.
3. Hoa lan lá vàng – Thanh lọc khí xấu, tăng vượng khí: Trong số các loài lan, một số giống như lan kiếm, lan huệ hoặc lan vũ nữ có phần lá xanh kèm viền vàng nhạt, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng. Sự kết hợp giữa hoa thanh tao và lá “mạ vàng” giúp loài cây này trở thành lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích.
Ý nghĩa phong thủy: Lan từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự thanh cao, quý phái và thịnh vượng. Viền vàng trên lá gia tăng giá trị phong thủy, mang hàm ý “hoa nở sinh tài, phúc lộc dồi dào”. Cây còn có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ năng lượng xấu, giúp không gian sống luôn trong lành.
Cách chăm sóc: Hoa lan cần đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt. Gia chủ nên bón phân đều đặn khoảng 2 tuần/lần trong giai đoạn sinh trưởng. Ngoài ra, việc thường xuyên lau sạch lá sẽ giúp cây duy trì vẻ bóng mượt và hỗ trợ quá trình quang hợp.
4. Cây thùa mạ vàng – Giữ nhà vững, dẫn tài đến: Cây thùa mạ vàng (Agave Americana) gây ấn tượng với dáng lá dày, cứng cáp, mọc tỏa tròn như ngôi sao. Viền lá vàng nổi bật trên nền xanh đậm càng làm tăng tính thẩm mỹ. Với hình dáng lá nhọn như gươm, loài cây này vừa mang tính trấn trạch, vừa tạo sự mạnh mẽ cho không gian sống.
Ý nghĩa phong thủy: Được coi là loại cây có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia trạch. Hút vượng khí, đặc biệt phù hợp trồng ở ban công, sân vườn hoặc trước cửa chính – nơi khí lưu thông mạnh mẽ.
Cách chăm sóc: Thùa mạ vàng rất dễ trồng, chịu nắng gắt và khô hạn tốt. Cây không cần tưới nhiều, chỉ cần đất thoát nước tốt. Gia chủ có thể trồng trong chậu lớn để kiểm soát chiều cao và dễ dàng bố trí không gian.
#phong thuỷ #loại cây #cây cảnh

