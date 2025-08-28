Chồng kém tuổi của Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên gia đình

Hà Nội

Giải trí

Nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie dành lời ngọt ngào cho Lý Bình nhân dịp nam diễn viên bước sang tuổi 34.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bữa tiệc sinh nhật của Lý Bình diễn ra tại nhà riêng của nam diễn viên và Phương Trinh Jolie. Ảnh: FB Lý Bình.
Trên trang cá nhân, Lý Bình viết: "Một ngày sinh nhật cùng gia đình nhỏ và anh em". Ảnh: FB Lý Bình.
Phương Trinh Jolie dành lời ngọt ngào cho Lý Bình nhân dịp nam diễn viên bước sang tuổi 34. Ảnh: FB Lý Bình.
"Chúc mừng sinh nhật người đàn ông tuyệt vời của gia đình nhỏ chúng ta. Ba luôn là điểm tựa, nguồn năng lượng và tình yêu vô giá. Chúc ba tuổi mới thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc trọn vẹn bên mẹ và ba thiên thần nhỏ", cô viết. Ảnh: FB Lý Bình.
Lý Bình và Phương Trinh Jolie làm đám cưới vào năm 2022. Dịp kỷ niệm ngày kết hôn, cặp đôi thường đưa các con đi du lịch. Ảnh: FB Lý Bình.
Lý Bình và Phương Trinh Jolie tận hưởng những phút giây lãng mạn dành cho nhau khi đi nghỉ dưỡng ở Bali vào tháng 6/2025. Ảnh: FB Lý Bình.
Lý Bình luôn yêu thương bé Mia - con gái riêng của Phương Trinh Jolie không khác gì con ruột. Ảnh: FB Lý Bình.
Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải không ít clip hài hước bên bé Mia. Ảnh: FB Lý Bình.
Bé Mia đã gọi Lý Bình là ba ngay từ khi nam diễn viên hẹn hò Phương Trinh Jolie. Ảnh: FB Lý Bình.
Dịp sinh nhật của Lý Bình, bé Mia viết: "Mia chúc ba Lý Bình sinh nhật vui vẻ, có nhiều niềm vui, nhiều thành công, lúc nào cũng nhiều năng lượng và nhiều sức khoẻ. Mia thương ba nhiều lắm". Ảnh: FB Lý Bình.
Lý Bình khéo léo chăm sóc các con nhỏ. Ảnh: FB Lý Bình.
Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Phương Trinh Jolie luôn ngập tràn tiếng cười. Ảnh: FB Lý Bình.
