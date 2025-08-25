Phương Mỹ Chi lên tiếng về ngôi vị quán quân Em xinh say hi

Hà Nội

Phương Mỹ Chi vẫn còn lâng lâng sau khi giành chiến thắng và từng chuẩn bị sẵn một bài đăng cho chung kết Em xinh say hi nhưng không viết với tâm thế quán quân.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tối ngày 23/8, Phương Mỹ Chi (váy trắng) đoạt quán quân Em xinh say hi. Đến chiều tối ngày 24/8, cô mới lên tiếng về chiến thắng của mình. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi cho biết, cô vẫn còn lâng lâng sau khi trở thành quán quân Em xinh say hi. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Nữ ca sĩ từng chuẩn bị sẵn một bài đăng cho chung kết Em xinh say hi nhưng không viết với tâm thế quán quân. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
"Tôi thích sự gấp rút, bất ngờ, sửa đi sửa lại, đăng muộn này vì đúng là kết quả này Phương Mỹ Chi chưa hề ngờ tới", cô trải lòng. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi còn chia sẻ, đã biết bao lần cô nhận cúp “quán quân trong lòng người hâm mộ”. Đến nay, cô mới thực sự cầm trên tay chiếc cúp chiến thắng. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Nữ ca sĩ đã có 12 năm hoạt động nghệ thuật, từ khi là cô nhóc mới 10 tuổi. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Sau khi giành chiến thắng Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến fan, những người đã hỗ trợ cô. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Nữ ca sĩ nhắn nhủ Trấn Thành: "Cảm ơn thầy Trấn Thành đã dẫn dắt chúng con/ chúng em". Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi tiết lộ, cô sẽ có một bài đăng riêng để cảm ơn 29 em xinh khác. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Trước khi đoạt quán quân Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi dừng chân ở top 3 chung cuộc Sing! Asia 2025, giành giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
