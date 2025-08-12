Hà Nội

Phương Mỹ Chi sau chung kết Sing! Asia 2025 ra sao?

Giải trí

Sau thành tích top 3 Sing! Asia 2025, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi tham gia MV âm nhạc Made in Vietnam, biểu diễn ở V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phương Mỹ Chi xếp hạng 3 trong chung kết cuộc thi âm nhạc Sing! Asia 2025. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Sau Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi giữ tình bạn thân thiết với các thí sinh như ca sĩ người Trung Quốc Khả Lâu (trong ảnh), ca sĩ người Nhật Bản Miyuna. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Sau Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi tham gia MV âm nhạc Made in Vietnam của nhóm sản xuất DTAP. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Ngoài Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và NSND Thanh Hoa cũng góp giọng trong Made in Vietnam của DTAP. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi biểu diễn ở V Concert - Rạng rỡ Việt Nam vào tối ngày 10/8. Một trong những tiết mục của cô là Bài ca Đất phương Nam. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi chưa thể biểu diễn Bài ca Đất phương Nam ở chung kết Sing! Asia 2025 do chỉ lọt top 3. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
"Tiếc nuối ở Sing! Asia giờ đã thành niềm hạnh phúc ở V concert. Bài ca Đất Phương Nam không chỉ được hát, mà còn được vang lên cùng tiếng hát của đồng bào", Phương Mỹ Chi cho hay. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Trước đó, nữ ca sĩ cho biết, cô khóc ở chung kết Sing! Asia 2025 không phải vì thứ hạng, mà vì cảm giác không thể cất lên ca khúc cuối cùng. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Nữ ca sĩ đã hứa hẹn sẽ mang ca khúc Bài ca Đất phương Nam đến sân khấu trong tháng 8. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
Hát Bài ca Đất phương Nam ở V Concert - Rạng rỡ Việt Nam là kỷ niệm khó quên của Phương Mỹ Chi. Ảnh: Instagram Phương Mỹ Chi.
#Phương Mỹ Chi #ca sĩ Phương Mỹ Chi #chị Bảy Phương Mỹ Chi

